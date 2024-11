Festa del Vino novello e della Castagna nel Palazzo Ducale di Lusciano (CE)

Foto di rikkia hughes su Unsplash

Una serata presso il Castello Ducale di Lusciano con tante ottime caldarroste assieme al vino novello.

Sabato 9 novembre 2024 si terrà la 7° edizione della Festa del Vino Novello e della Castagna a Lusciano, vicino Caserta. Una festa che propone l’abbinamento tra castagne e vino novello, una tradizione autunnale che affonda le sue radici nella cultura contadina, quando, dopo la vendemmia, i contadini festeggiavano l’arrivo del vino novello con i frutti di stagione, tra cui le castagne.

Una sola giornata di festa a Lusciano, nel Palazzo Ducale con i sapori e bontà della tradizione: la dolcezza naturale e leggermente farinosa delle castagne si sposa perfettamente con la freschezza, la vivacità e le note fruttate del vino novello,

Veri Sapori d’Autunno nel Castello Ducale di Lusciano

Una bella festa della tradizione a Lusciano abbinata ai Sapori d’ Autunno con anche uno spettacolo musicale. L’evento è organizzato dalla Pro-Loco Orizzonti Comuni Lusciano e gode del patrocinio del Comune di Lusciano.

La festa, da non perdere inizia alle ore 20,00 presso il Castello Ducale di Lusciano con tante ottime caldarroste, affumicate e tostate, proposte assieme al buon vino novello: due ottimi prodotti della zona da consumare nei mesi autunnali in buona compagnia.Non mancheranno, cuoppo di castagne, ottima porchetta, buon vino novello, zuppa di fagioli, dolci e lo spettacolo “Li Cunta storie”

Festa del Vino Novello e della Castagna – maggiori informazioni

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.