Navigare 2024: a Napoli il Salone Nautico Internazionale con ingresso gratuito e prove a mare

Anche quest’anno torna a Napoli, al molo Luise di Mergellina, Navigare il grande Salone Nautico Internazionale con accesso gratuito e la possibilità di provare a mare le imbarcazioni

Da sabato 9 a domenica 17 novembre 2024 ritorna a Napoli “Navigare” il Salone Nautico Internazionale di Napoli che, per la 38° edizione, si terrà nel porto turistico di Mergellina al molo Luise. Anche quest’anno il Salone Nautico Internazionale di Napoli offre l’accesso gratuito del pubblico e la possibilità di prove in mare delle imbarcazioni.

A questa grande manifestazione saranno presenti numerosi cantieri che esporranno yacht, gozzi, gommoni e barche tra i 18 e 5 metri, con la possibilità per i visitatori di poter provare le imbarcazioni.

L’alto numero di visitatori, registrati nelle ultime edizioni, ha reso necessaria quest’anno la prenotazione delle prove. I visitatori che non troveranno disponibilità durante i due weekend della manifestazione potranno fissare appuntamento con i cantieri espositori dal lunedì al venerdì nella fascia oraria di apertura del Navigare: tra le 12 e le 16.30.

A Navigare il meglio della Nautica nazionale

Tra le tantissime imbarcazioni in esposizione, saranno presenti i maggiori marchi del panorama nazionale, come Pershing, Jenneau, Bavaria, Prestige, Beneteau, Fiart Mare, Rio Yachts, Azimut, Aicon Yacht, ma anche i migliori brand del settore di produzione di gozzi, come Cantieri Mimì e Esposito Mare.

Grande spazio anche per i battelli pneumatici con i marchi Italiamarine, Nautica Cesare, Sea Prop, Starmar, Oromarine, Domare, Mirimare, Zar, Poseidon, Al molo Luise, in acqua, anche motoscafi, come quelli di Marina Yachting, mentre in banchina le migliori offerte di charter e di accessori per la nautica.

Spazio anche ai motori marini con i concessionari Mercury, Honda e Suzuki.

Navigare, il Salone Nautico Internazionale di Napoli – Molo Luise di Mergellina

Dove : Napoli porto turistico di Mergellina – molo Luise

: Napoli porto turistico di Mergellina – molo Luise Quando: Da sabato 9 a domenica 17 novembre 2024.

Da sabato 9 a domenica 17 novembre 2024. Ingresso libero e gratuito

libero e gratuito Maggiori informazioni – Afina Salone Nautico Internazionale

– Facebook Navigare

