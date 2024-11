Festa del Vino 2024 a Procida tra le bellezze di Terra Murata

Ph Facebook Festa del Vino - Procida

Una manifestazione per riscoprire le radici culturali dell’isola con incontri, cibo, vino e musica. Tre giorni di festa e condivisione con degustazioni di vini e prodotti locali e, nella prima serata anche un grande concerto live dei 24 Grana e un Silent Party al Belvedere fino a notte tarda





Da venerdì 8 a domenica 10 novembre 2024 a Procida, tra le bellezze di Terra Murata, si terrà la seconda edizione della Festa del Vino di Procida. Un’ occasione per provare e degustare i migliori vini dell’isola dove esiste un’antica tradizione vitivinicola sviluppata grazie ai rapporti commerciali marittimi da sempre tenuti dai procidani.

La festa inizia venerdì 8 novembre alle 18,30 con l’apertura degli stand enogastronomici a Terra Murata dove ci sarà anche la Banda Musicale “Città di Procida”. In contemporanea performance live della The Five Band – Mood On. Alle 19:00 aprirà lo Spazio Animazione per bambini presso il Belvedere di Punta dei Monaci e si continua con la musica della Pro Lounge in Piazza d’Armi. Alle 22:00 previsto il primo grande evento con il concerto live dei 24 Grana cui seguirà il Silent Party al Belvedere fino a notte tarda.

Anche sabato 9 novembre la festa inizia di sera alle 19:00 con l’apertura degli stand enogastronomici assieme alla musica della The Five Band. La serata prosegue alle 20:00 in Piazza d’Armi con lo spettacolo comico di Nando Varriale, seguito alle 22:00 dalla musica della Zuraswski Band.

Domenica la festa inizia dalla mattina

Domenica 10 novembre gli stand apriranno dalle 12:30 sempre assieme alla musica della The Five Band e poi dalle 13:30, i DJ set di DJ BROOSK e Emiliano Capodanno che saranno in Piazza d’Armi fino al pomeriggio. Alle 18 l’atteso concerto della Banda Musicale di Procida e poi il Gran Finale con i fuochi d’artificio al Belvedere dei Cannoni, sul promontorio di Santa Margherita la Nuova verso le 19,30.

Una festa che celebra la storia dell’isola perché le antiche rotte marittime utilizzate dai procidani per trasportare botti di vino nel Mediterraneo hanno contribuito alla crescita economica dell’isola, creando anche tanti scambi culturali.

