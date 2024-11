Scotto Jonno: tutti i Weekend Silent Reading Party e Musica nel della Galleria Principe di Napoli

Vivi un Weekend Unico a Scotto Jonno: Silent Reading Party e Musica dal Vivo nel Cuore di Napoli

Contenuto sponsorizzato #adv

Hai mai immaginato di partecipare a un evento di lettura collettiva in silenzio o di rilassarti con musica dal vivo in un’atmosfera raffinata? Ogni venerdì e sabato, Scotto Jonno ti offre due eventi esclusivi per vivere Napoli in un modo completamente nuovo.

Silent Reading Party – Ogni Venerdì dalle 17:30

Il venerdì pomeriggio da Scotto Jonno prende vita un evento che sa di magia e relax: il Silent Reading Party. Qui, potrai dedicarti alla lettura in compagnia senza distrazioni, spegnendo il telefono e abbandonandoti alle pagine di un libro, immerso in un’atmosfera serena e raccolta. Non importa che tipo di libro porti con te; ciò che conta è vivere questo momento di calma nel cuore di Napoli.

Partecipare al Silent Reading Party è un invito a prendersi una pausa dalla frenesia, incontrare altri lettori appassionati e ritrovare il piacere semplice della lettura. Basta portare un libro e immergersi in questo momento unico, dove la parola scritta diventa protagonista in una cornice suggestiva.

Curiosità: Sai che il Silent Reading Party è un trend nato nelle grandi città come New York e Londra? Adesso, anche Napoli si unisce al movimento con un appuntamento settimanale che celebra la lettura e il silenzio.

Sabato con Musica dal Vivo – Ensamble Scotto Jonno alle 21:00

Per gli amanti della musica, il sabato sera è dedicato alla socializzazione e al relax accompagnato dalle note dell’Ensamble Scotto Jonno. Ogni settimana, il bistrot si anima di musica dal vivo, regalando emozioni a chi cerca un momento di spensieratezza e divertimento. La scelta musicale spazia dai classici napoletani al jazz, con un mix di generi che si adatta al fascino elegante di Scotto Jonno.

Scotto Jonno: Tradizione e Innovazione nella Galleria Principe

Situato nella storica Galleria Principe, Scotto Jonno è il nuovo bistrot che sta facendo parlare di sé. Con il suo ambiente raffinato, progettato dal designer Eugenio Tibaldi, e un menù ideato dallo chef Marco Ambrosino, questo locale celebra la cultura napoletana unendo il passato e il presente in modo originale. Qui puoi concederti piatti creativi, cocktail esclusivi e momenti di cultura e relax che fanno di Scotto Jonno un luogo unico nel panorama napoletano.

Perché Non Puoi Perderti questi Eventi?

Partecipare a un evento come il Silent Reading Party o la serata musicale è un’occasione per vivere Napoli da una prospettiva diversa, assaporando il meglio della cultura partenopea in una location affascinante. Sia che tu stia cercando un momento di riflessione o una serata di divertimento, Scotto Jonno è il posto giusto per arricchire il tuo weekend con esperienze autentiche.

Non lasciarti sfuggire un weekend speciale a Scotto Jonno! Porta un libro e scopri il Silent Reading Party, oppure vivi la magia della musica dal vivo con l’Ensamble Scotto Jonno.

Scopri gli Eventi del Weekend a Scotto Jonno – Vivi Napoli tra Lettura e Musica!

Quando: Venerdì – Silent Reading Party dalle 17:30 e Sabato – Musica dal vivo alle 21:00

Venerdì – Silent Reading Party dalle 17:30 e Sabato – Musica dal vivo alle 21:00 Dove: Scotto Jonno, Galleria Principe di Napoli, ingresso lato Museo Archeologico

Scotto Jonno, Galleria Principe di Napoli, ingresso lato Museo Archeologico Info Utili: La prenotazione è consigliata per il sabato sera, per garantirsi un posto nella sala principale e godere appieno dell’atmosfera.

Condividi l’esperienza sui social e fai sapere ai tuoi amici dove trovarsi questo weekend!