Creattiva Napoli 2024: La Grande Fiera delle Arti Manuali alla Mostra d’Oltremare

Si terrà a Napoli dall’8 al 10 novembre 2024, nei grandi spazi della Mostra d’Oltremare, l’edizione 2024 di Creattiva, la grande Fiera Nazionale delle Arti Manuali. Napoli Creattiva è la più grande fiera del Sud Italia dedicata alle arti manuali, ed è un grande evento che si ripete in città da anni con grande successo: una fiera che è diventata un punto di riferimento per le arti creative manuali nel Meridione.

A Creattiva, la Fiera Nazionale delle Arti Manuali, ci saranno centinaia di aziende espositrici che presenteranno le ultimissime novità del mercato ed esporranno i loro manufatti di bigiotteria, carta, ceramica, colori e tempere, cucito creativo, decorazione, découpage, minuteria metallica, pittura, tessuti, lavorazione del legno e vetro e tanto altro. Napoli Creattiva per tre giorni sarà aperta dalle 10 alle 19 (domenica alle 18,30).

A Napoli la fiera delle arti creative con tanti corsi e dimostrazioni

Ed anche quest’anno non mancheranno, come ogni anno, tantissimi corsi e dimostrazioni per questo grande evento sulle Arti Manuali.

Gli ospiti potranno anche partecipare alle centinaia di corsi, dimostrazioni e laboratori organizzati da espositori, associazioni e artigiani. Dalla bigiotteria alle perline, dalle ceramiche al découpage, dai lavori d’ago al patchwork e quilting, dalle paste modellabili all’oggettistica country, passando per le decorazioni, la didattica finalizzata alla manipolazione dei materiali, il feltro e la ricchissima gamma di filati, lane e tessuti, la lavorazione del legno, le macchine per cucire, le miniature, i saponi di ogni genere e…. molto altro ancora.

Maggiori informazioni – Napoli Creattiva 2024

