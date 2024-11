Sagra del Cicatiello a San Martino Valle Caudina in Irpinia

Ph Pro Loco San Martino Valle Caudina APS

Ritorna anche quest’anno a San Martino Valle Caudina la bella festa dedicata al Cicatiello, la buona pasta corta lavorata a mano, accompagnata dal classico ragù con carne di maiale

Si svolgerà da sabato 9 a lunedì 11 novembre 2024 a San Martino Valle Caudina in provincia di Avellino la “Sagra del Cicatiello”. In Valle Caudina, e in particolare a San Martino Valle Caudina quella del “cicatiello” è una festa che si svolge da molto tempo e che rievoca le tradizioni gastronomiche locali legate al culto religioso per San Martino.

Infatti da anni, nel giorno di San Martino, la parrocchia omonima si dedica alla produzione del Cicatiello, la buona di pasta corta lavorata a mano ricavata da un impasto di farina e acqua, che viene accompagnata dal classico ragù con carne di maiale. Sono le donne del paese a preparare a mano i cicatielli, in occasione del giorno 11 novembre in cui si celebra il Santo Patrono. In paese una grande festa in collaborazione tra il comune di San martino, la Parrocchia dei Santi Giovanni Battista e Martino Vescovo e varie associazioni del territorio.

La Sagra del Cicatiello lungo le strade di San Martino Valle Caudina

Nei giorni della festa, dal 9 all’11 novembre 2024, a San Martino Valle Caudina lungo il Corso Vittorio Emanuele, si potranno degustare buoni piatti preparati da ricette locali e prodotti enogastronomici, principalmente basati sul il “Cicatiello” con le braciola nel sugo, ma anche tanto altro, presso gli stand allestiti dove non mancheranno anche musica e intrattenimento.

La Sagra del Cicatiello da Venerdì 9 a lunedì 11 novembre 2024 si terrà lungo Corso Vittorio Emanuele a San Martino Valle Caudina (AV) con tanti stands gastronomici per riscoprire le tradizioni locali e gustare specialità culinarie del territorio.

Il programma di dettaglio è il seguente:

Sabato 9 novembre 2024

Ore 16:00, Palazzo Ducale – Convegno “La castagna del Partenio, innovazione e tradizione, scenari e prospettive futuri”

Convegno “La castagna del Partenio, innovazione e tradizione, scenari e prospettive futuri” Ore 18:30 Corso V.Emanuele – Apertura Sagra- Stands gastronomici

Apertura Sagra- Stands gastronomici Ore 21:30 Corso V.Emanuele – Pastellese sounds group / I Bottari di Macerata Campania in concerto con la collaborazione dell’Ass. culturale “La Barca di Teseo” / A seguire DL Set nella Villetta Cardone

Domenica 10 novembre 2024

Ore 8:00-19:00 Convento – Torneo di scacchi a cura dell’ASD Valle Caudina

Torneo di scacchi a cura dell’ASD Valle Caudina Ore 12:00 Corso V.Emanuele – Apertura Sagra- Stands gastronomici

Apertura Sagra- Stands gastronomici Ore 15:00 – Il Turismo delle radici- collegamenti video con i sanmartinesi all’estero

Il Turismo delle radici- collegamenti video con i sanmartinesi all’estero Ore 18:00 Aula Consiliare – Preniazioni concorso di disegno a cura de “La voce delle donne”; premiazioni torneo scacchi

Preniazioni concorso di disegno a cura de “La voce delle donne”; premiazioni torneo scacchi Ore 18:30 Corso V.Emanuele – Apertura Sagra- Stands gastronomici

Apertura Sagra- Stands gastronomici Ore 21:00 Villetta Cardone – Alta tensione in concerto Prog-rock & 60/70/90

Lunedì 11 novembre 2024

Ore 17:00 Santa Messa – segue processione accompagnata dalla banda città di Grottolellla

segue processione accompagnata dalla banda città di Grottolellla Ore 18:30 Corso V.Emanuele – Apertura Sagra- Stands gastronomici

Apertura Sagra- Stands gastronomici Ore 20:30 Villetta Cardone – I Caudium in concerto

