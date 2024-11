La Maschera in concerto a Napoli: Gran Finale al Palapartenope il 23 dicembre 2024

Chiuderà a Napoli, al Palapartenope, il tour nazionale del gruppo napoletano de “La Maschera” con “Sotto chi tene core”. 6 nuove date live con concerti nelle grandi città italiane e gran finale del tour il 23 dicembre al Palapartenope di Napoli

La Maschera, uno dei gruppi più interessanti della scena indipendente partenopea, sarà in concerto a Napoli al Teatro Palapartenope di Fuorigrotta il 23 dicembre 2024 nell’ambito del tour nazionale di Sotto chi tene core, dal titolo dell’ultimo album di inediti, uscito a due anni fa.

Da quella data ci sono stati due tour italiani con oltre 100 grandi concerti live, tra cui il grande live di agosto 2023 a Napoli a Piazza del Plebiscito con 10.000 persone e tanti sold out.

Ed ora la band napoletana riparte con 6 nuove date live con concerti a Milano, Firenze, Bologna, Torino e Roma, per chiudere il tour il 23 dicembre al Palapartenope di Napoli

‘Sotto chi tene core’ de La Maschera

E’ il terzo album di inediti della band, cui sono seguiti due tour nazionali e oltre 100 date live. ‘Sotto chi tene core’ è un concept album di 9 canzoni uscito a maggio 2022. I brani parlano di riscatto sociale e sentimentale raccontando storie vere dove l’urlo di chi non ha voce diventa grido di battaglia.

Il loro primo album “’O vicolo’ e l’alleria”, uscito a novembre 2014, ha fatto affermare La Maschera nella scena musicale napoletana come una delle band indipendenti più interessanti. Poi da allora tanti successi, come il tour senegalese, quello in Portogallo e in Canada e nel 2019 arriva il loro nuovo tour nazionale in dodici grandi città italiane. Poi ancora all’estero, in Corea del Sud e poi tanti tour sui palchi di importanti festival nazionali e internazionali. E poi tanti affollati concerti gratuiti, anche nel 2024, in occasione di feste ed eventi in grandi piazze, anche in Campania.

Al Palapartenope di Napoli oltre ai brani di ‘Sotto chi tene core’ ci saranno anche i brani più famosi della band, da Pullecinella a La Confessione, da Te vengo a cercà a Senza fa rummore, contenuti nei precedenti album, ‘O vicolo ‘e l’allerìa e ParcoSofia.

La formazione della Maschera vedrà sul palco Roberto Colella (voce/tastiera/chitarra), Vincenzo Capasso (tromba), Alessandro Morlando (chitarra elettrica), Antonio ‘Gomez’ Caddeo (basso e contrabbasso), Marco Salvatore (batteria) e Michele Maione (percussioni).

