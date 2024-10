Salerno Dolcissima: da Halloween ad Ognissanti con cioccolato, dolci, laboratori e spettacoli

Ph Facebook Choco Italia in Tour

Quattro giorni di festa sul lungomare di Salerno con tanto buon cioccolato artigianale, tante tipicità ed eccellenze. Folto il programma di eventi impreziosito da laboratori e spettacoli: Tra gli ospiti il maestro cioccolatiere Mirco Della Vecchia, la maestra pasticciera Helga Liberto e lo chef Clemente Gaeta

Da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre 2024 grande festa a Salerno sul Lungomare Trieste, all’altezza di Santa Teresa, per il ritorno di Salerno Dolcissima, il grande evento dedicato al buon cioccolato artigianale.

Una bella fiera itinerante del cioccolato artigianale che sarà a Salerno nel lungo weekend di inizio novembre con tanti stand aperti dal 31 ottobre al 3 novembre dalle ore 10 a mezzanotte. Salerno dolcissima è ad ingresso libero

Salerno Dolcissima oltra a tanti stand per la degustazione e vendita dell’ottimo cioccolato artigianale vuole diffondere una corretta informazione sul cioccolato, promuovendo attività laboratoriali che ne raccontino l’origine, la lavorazione, le caratteristiche organolettiche e nutrizionali. Per tale scopo saranno presenti aziende e maestri cioccolatieri di importanza nazionale provenienti da 7 regioni italiane come dall’Umbria, dalla Sicilia dalla Campania e da altre regioni..

Un fitto programma di eventi a Salerno Dolcissima

Per quattro giorni a Salerno Dolcissima un fitto programma di eventi: si inizia con l’appuntamento dedicato ad Halloween e denominato Pumpkin in London, in programma giovedì alle ore 18, per personalizzare la propria zucca con un laboratorio di pittura e vincere un volo a Londra. Venerdì 1° novembre, alle ore 11, “La parata di trampolieri, la signorina Badoo e il Bubble Show” che sarà ripetuta ore 17:30 con “La parata di Willy Wonka” con trampolieri e giocoleria. Poi tanti appuntamenti con i maestri cioccolatieri come con Mirco Della Vecchia, il 1° novembre e il 2 novembre alle ore 19, che mostrerà la preparazione del cioccolatino Deluxe and Depax.

Non mancheranno presentazioni di libri, laboratori e la Fabbrica culturale europea del cioccolato itinerante, attiva tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 20. La fabbrica dei maestri del cioccolato perugini, consente di avvicinarsi al mondo del cioccolato e comprenderne la lunga e complessa filiera.

A Salerno Dolcissima ci sarà anche “Nonni e nipotini: un mondo di cioccolato” tutti i giorni, dalle ore 15 alle ore 20, iniziativa ospitata dalla Fabbrica dove nonni e nipotini vivranno insieme la magia della nascita di questo goloso prodotto.

Salerno Dolcissima – Programma completo

