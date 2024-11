I Colori della Musica 2024: Grandi Artisti Napoletani al Teatro Sannazaro

Tutti grandi artisti Napoletani sul palco del Teatro Sannazaro di Napoli per la quinta edizione della rassegna musicale “I Colori della Musica”. Da James Senese a Valentina Stella, da Giovanni Mauriello a Mario Maglione, da Lalla Esposito a Raffaello Converso e tanti altri con spettacoli e concerti realmente da non perdere ad un prezzo accettabile

Dal 29 ottobre al 3 dicembre 2024 al Teatro Sannazzaro di Napoli si terrà la quinta edizione della rassegna musicale “I Colori della Musica” curata dall’Associazione Culturale Musicant. Undici importanti eventi con grandi artisti Napoletani, da James Senese a Valentina Stella, da Giovanni Mauriello a Mario Maglione, da Lalla Esposito a Raffaello Converso e a tanti altri grandi artisti saranno sul palco del Sannazaro di Napoli con i loro grandi spettacoli.

Un appuntamento tra contaminazione, linguaggi, esperienze artistiche per la valorizzazione del patrimonio legato alla canzone classica e moderna napoletana.

Una eccezionale rassegna con la grande musica made in Napoli

La rassegna si apre con Flamenco Tango Neapolis un quintetto di musicisti (pianoforte, violoncello, violino, due chitarre, batteria, percussioni, oud arabo, due voci) e due coppie di ballerini che ci presenterà MALVAROSA è un progetto artistico nato nel 2009 e diretto da Salvo Russo in cui la Canzone Napoletana, culla di storia, cultura e tradizioni, incontra il Flamenco ed il Tango argentino, integrandoli in un’originale contaminazione di stili.

Non mancherà un grande concerto di James Senese JNC – Stiamo cercando il mondo che, dopo l’uscita del suo ultimo album nel 2023, torna in tour nel 2024. Il grande sassofonista partenopeo che è da oltre cinquant’anni sulla scena sarà al Sannazzaro in un esclusivo concerto il 26 novembre. E poi 3 concerti della brava Valentina Stella con il suo nuovo album dal titolo “Nanni’” con la sua voce che è la voce di Napoli al femminile, antica e moderna ricca di sfumature. Da non perdere, tra gli altri spettacoli la prima rappresentazione assoluta di un’Opera buffa su libretti del 700, “‘O Curnuto Immaginario con Peppe Parisi e la partecipazione di Giovanni Mauriello su musiche di Paisiello e Cimarosa.

Programma quinta edizione de “I Colori della Musica”

Gli spettacoli iniziato alle ore 21

29 ottobre 2024 – Flamenco Tango Neapolis Malvarosa – da € 16,50 + commissioni

31 ottobre 2024 – O curnuto immaginario – da € 11,50 + commissioni

01 novembre 2024 – Valentina Stella – da € 24,50 + commissioni

02 novembre 2024 – Valentina Stella – da € 24,50 + commissioni

03 novembre 2024 – Valentina Stella – da € 24,50 + commissioni

05 novembre 2024 – Mario Maglione – da € 11,50 + commissioni

06 novembre 2024 – Lalla Esposito – da € 11,50 + commissioni

12 novembre 2024 – Raffaello Converso – da € 11,50 + commissioni

13 novembre 2024 – Massimo Masiello – da € 11,50 + commissioni

26 novembre 2024 – James Senese JNC – da € 16,50 + commissioni

03 dicembre 2024 – Roman Noisbaum and NCDC – da € 11,50 – + commissioni

Maggiori informazioni – “I Colori della Musica”

