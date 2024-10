Festeggia Peppino di Capri al Teatro Trianon: una serata speciale con grandi ospiti

Una serata speciale al Teatro di Forcella per festeggiare Peppino di Capri: con lui sul palco ci saranno Eugenio Bennato, Giovanni Block, Rosa Chiodo, Flo, Enzo Gragnaniello, Lorenzo Hengeller, Ciccio Merolla, Pietra Montecorvino, Dario Sansone, Marco Zurzolo e altri ospiti anche in video

Serata speciale Venerdi’ 25 Ottobre 2024 al Teatro Trianon Viviani di Napoli per l’inaugurazione della nuova stagione teatrale. Il Trianon Viviani, diretto da Marisa Laurito, festeggia uno dei più importanti interpreti della Canzone napoletana, Peppino Di Capri, con una serata speciale con tanti ospiti e tanti grandi artisti.

Un’occasione speciale per riascoltare le più belle melodie che questo grande artista ha portato con successo in giro per il mondo.

Tanti grandi artisti al Teatro Trianon Viviani di Napoli per Peppino di Capri

Nella serata speciale di Venerdi’ 25 Ottobre 2024 al Teatro Trianon Viviani di Napoli festeggeranno con Peppino di Capri:

in teatro: Eugenio Bennato, Giovanni Block, Rosa Chiodo, Flo, Enzo Gragnaniello, Lorenzo Hengeller, Ciccio Merolla, Dario Sansone, Marco Zurzolo.

in video: Renzo Arbore, Peppe Barra, Edoardo Bennato, Maurizio de Giovanni, Vincenzo De Lucia, Fausto Leali, Patty Pravo, Ornella Vanoni

Festeggia Peppino di Capri al Teatro Trianon di Napoli

Quando: Venerdì 25 ottobre 2024, ore 21:00

Venerdì 25 ottobre 2024, ore 21:00 Dove: Teatro Trianon Viviani, Piazza Vincenzo Calenda, Napoli

Teatro Trianon Viviani, Piazza Vincenzo Calenda, Napoli Biglietti: Poltrona €33, Palchi €28 – Disponibili su circuito di vendita online

Poltrona €33, Palchi €28 – Disponibili su circuito di vendita online Maggiori informazioni: Teatro Trianon Viviani di Napoli

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.