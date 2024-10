Roller Skating Festival: Sul Lungomare di Napoli la pista di pattinaggio più grande e bella del Sud

Ph Roller Skating Festival

Alla Rotonda Diaz ritorna il Roller Skating Festival l’evento più importante del centro sud per gli sport rotellistici con gare, eventi con professionisti ed amatori. Previsto anche uno skate park per compiere acrobazie ed evoluzioni. Una grande festa dello sport ad ingresso gratuito

Sabato 26 e domenica 27 ottobre 2024 alla Rotonda Diaz, sul Lungomare Caracciolo di Napoli, si terrà il Roller Skating Festival un evento che trasformerà il lungomare partenopeo in una grande e bellissima pista di pattinaggio a cielo aperto dove i professionisti, ma anche gli amatori di questo sport, si esibiranno.

La seconda edizione del Roller Skating Festival di Napoli sarà l’evento più importante del centro sud per gli sport rotellistici e sarà una grande festa ad ingresso gratuito, aperta a quanti vorranno conoscere questo sport.

Il Festival è organizzato dall’Asd OneLine Skating School e dall’Ads Sebs Fiera dello sport e ci sarà spazio anche per discipline inclusive, con istruttori certificati a disposizione nella due giorni napoletana.

Previsti a Napoli 7 grandi eventi nei 2 giorni del Festival

il Roller Skating Festival presenterà sul lungomare Caracciolo 7 competizioni tra gare federali e gare dimostrative e non mancherà la prima maratona europea master di pattini in linea.

Al Roller Skating Festival ci saranno aree dedicate alle diverse discipline, dall’hockey al pattinaggio artistico, e non mancherà una zona per uno skate park in cui i partecipanti potranno compiere acrobazie ed evoluzioni. Oltre alle gare ci saranno anche spazi dedicati a chi vuole avvicinarsi agli sport rotellistici, con dei maestri federali a loro disposizione.

Un grande evento che si inquadra tra gli eventi che precedono la Napoli Capitale Europea dello Sport 2026.

Roller Skating Festival Napoli 2024: Gare e Divertimento sul Lungomare

Quando: Sabato 26 e domenica 27 ottobre 2024, dalle 10:00 alle 19:00

Sabato 26 e domenica 27 ottobre 2024, dalle 10:00 alle 19:00 Dove: Rotonda Diaz, Lungomare Caracciolo, Napoli

Rotonda Diaz, Lungomare Caracciolo, Napoli Biglietti: Ingresso gratuito per tutte le attività e competizioni

Ingresso gratuito per tutte le attività e competizioni Maggiori informazioni: programma completo

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.