Giornata in Floridiana: apertura straordinaria del Flora Central con musica e spettacolo

Giornata speciale a Napoli nel grande parco della Villa Floridiana al Vomero e nel Museo delle Ceramiche in occasione di un evento spettacolo che ricorda la storia di Marco Polo cui si deve l’arrivo della porcellana in Europa. Per l’occasione ci sarà anche una giornata speciale Flora Central Central Garden Bar dalle 11 alle 21

Contenuto sponsorizzato #adv

Sabato 26 ottobre 2024 sarà una giornata indimenticabile a Napoli, in uno dei luoghi più suggestivi del Vomero: il Flora Central Garden Bar nella splendida cornice di Villa Floridiana. Dalle 11 del mattino fino alle 21, questo angolo verde della città si trasformerà in un vero e proprio rifugio per chi desidera vivere una giornata all’insegna del relax e della convivialità, con musica dal vivo, caffè, aperitivi e molto altro.

Atmosfera unica al Flora Central Garden Bar

Il Flora Central Garden Bar offrirà una giornata di apertura straordinaria, dalle colazioni del mattino fino agli aperitivi serali, creando un ambiente accogliente immerso nel verde. Il parco della Floridiana, già conosciuto come oasi di tranquillità nel cuore del Vomero, si arricchirà di atmosfere musicali curate da Roberto Funaro, che accompagneranno i visitatori per tutto il giorno, rendendo ogni momento speciale. Che si tratti di una passeggiata in tarda mattinata o di un drink al tramonto, l’esperienza sarà indimenticabile.

L’ingresso al parco e al bar sarà libero, con accesso esclusivo da via Aniello Falcone, 171. Si tratta di un’occasione imperdibile per trascorrere del tempo con amici e famiglia in uno dei giardini più belli della città, godendo di un ambiente rilassato e della buona musica.

Trame di Porcellana: un Viaggio Teatrale su Marco Polo

A coronare la serata, alle 18 presso il Museo Duca di Martina (sempre all’interno della Villa Floridiana), si terrà lo spettacolo “Trame di Porcellana: Marco Polo e la scoperta dell’oro bianco”, un evento a cura dell’associazione La Bottega del Liocorno. Questa performance celebra il legame tra Marco Polo e l’arrivo della porcellana in Europa, portando gli spettatori in un viaggio teatrale interattivo, in cui ogni oggetto del museo diventa protagonista.

Per partecipare allo spettacolo, è necessario acquistare il biglietto di ingresso al museo (intero: 4€; ridotto: 2€ per giovani tra i 18 e i 25 anni). La prenotazione è consigliata al numero 3755329613.

Un Weekend da Non Perdere a Napoli

Non perdere l’occasione di vivere una giornata immersa nel verde e nella storia, godendo delle eccellenze di Villa Floridiana e del Flora Central Garden Bar. Una festa a cielo aperto tra musica, cultura e divertimento, con un programma ricco che ti accompagnerà dalla mattina fino a sera.

Festa al Flora Central Garden Bar

Quando : Sabato 26 ottobre 2024, dalle 11:00 alle 21:00

: Sabato 26 ottobre 2024, dalle 11:00 alle 21:00 Dove : Villa Floridiana, accesso da via Aniello Falcone, 171, Napoli

: Villa Floridiana, accesso da via Aniello Falcone, 171, Napoli Biglietti : Ingresso al parco e al bar libero

: Ingresso al parco e al bar libero Maggiori informazioni: Su Instagram

Trame di Porcellana – Spettacolo Teatrale su Marco Polo

Quando : Sabato 26 ottobre 2024, ore 18:00

: Sabato 26 ottobre 2024, ore 18:00 Dove : Museo Duca di Martina, Villa Floridiana, Napoli

: Museo Duca di Martina, Villa Floridiana, Napoli Biglietti: Intero: 4€; Ridotto: 2€ per giovani tra i 18 e i 25 anni; Prenotazione al numero 3755329613

