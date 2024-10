Visite gratuite all’ex Ospedale Militare di Napoli per Art Days 2024

Ex Ospedale Militare - Art Days © Napoli da Vivere

Visite gratuite a Napoli al grandissimo ex ospedale militare di Napoli, che prima era il convento della Santissima Trinità delle Monache, che ora è in fase di ristrutturazione per divenire, a breve, un centro culturale e polifunzionale con il nome di La Santissima – Community Hub

Tra il 19 e il 27 ottobre 2024 a Napoli si terrà l’edizione 2024 di Art Days – Napoli Campania il grande evento che presenta tante mostre, progetti espositivi speciali, eventi e aperture straordinarie di musei, gallerie e spazi privati e pubblici a tema si occupano di arte contemporanea.

Tra i tantissimi eventi della settimana, che si possono consultare sul sito ufficiale, da non perdere l’apertura straordinaria del complesso “La Santissima – Community hub” / ex Ospedale Militare di Napoli.

Infatti, dopo decenni di abbandono, il monumentale palazzo è al centro di un progetto di rigenerazione nato grazie alla partnership con l’Agenzia del Demanio, Comune di Napoli, Urban Value e Coop4Art, che sta trasformando il complesso in un vivace centro culturale e polifunzionale.

Il grandissimo ex ospedale militare di Napoli, che prima era il convento della Santissima Trinità delle Monache, è adesso in fase di ristrutturazione a cura di Urban Value con l’obiettivo di trasformare i 7.500 metri mq del Complesso monumentale in un centro culturale e polifunzionale, che dovrebbe aprire a dicembre con il nome di La Santissima – Community Hub.

Come visitare la Santissima-ex Ospedale Militare

In occasione di Art Days 2024 nell’ex Ospedale Militare ci sarà un evento espositivo temporaneo ad ingresso gratuito con partecipazioni di varie realtà culturali provenienti anche da fuori regione.

Dopo l’inaugurazione e le visite a cura di Open House di sabato 19 e domenica 20 ottobre, il complesso sarà aperto per l’intera settimana della manifestazione e fino al 27 ottobre con i seguenti orari:

da lunedì 21 a venerdì 25 ottobre 2024 (ore 17 – 21),

sabato 26 e domenica 27 ottobre 2024 (ore 11 – 19).

Nel complesso si potranno ammirare vari progetti espositivi.

Visite Gratuite all’Ex Ospedale Militare di Napoli – La Santissima

Quando: Dal 19 al 27 ottobre 2024, orari: lunedì-venerdì 17:00-21:00; sabato e domenica 11:00-19:00

Dal 19 al 27 ottobre 2024, orari: lunedì-venerdì 17:00-21:00; sabato e domenica 11:00-19:00 Dove: Ex Ospedale Militare di Napoli, futuro La Santissima – Community Hub

Ex Ospedale Militare di Napoli, futuro La Santissima – Community Hub Biglietti: Ingresso gratuito

Ingresso gratuito Maggiori informazioni: Facebook Art Days 2024 – Sito ufficiale Art Days 2024 Napoli Campania

