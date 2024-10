Carlo Buccirosso in “L’erba del vicino è sempre più verde” al Teatro Sannazaro

Ph Gilda Valenza

Dopo i grandi successi ottenuti negli anni precedenti Carlo Buccirosso ritorna sulle scene dei teatri napoletani, con la sua la bella e divertente commedia “L’erba del vicino è sempre più verde!” scritta e diretta da lui

Dal 10 al 27 ottobre 2024, Carlo Buccirosso porterà sulle scene del teatro Sannazaro a Napoli il suo divertente spettacolo “L’erba del vicino è sempre più verde!”. Una bella commedia noir scritta, diretta e interpretata da Carlo Buccirosso che vede con lui sulle scene Fabrizio Miano, Donatella de Felice, Peppe Miale, Elvira Zingone, Maria Bolignano, Fiorella Zullo.

La storia ci narra le vicende di Mario Martusciello, un funzionario di banca, il cui rapporto con la moglie è in crisi e lo ha portato ad andare ad abitare, da solo, in un moderno monolocale. Mario è depresso e insoddisfatto della propria vita ed è arrabbiato anche con la sorella che si preoccupa molto della sua separazione e andata via di casa.

Un’altra esilarante commedia scritta e diretta da Buccirosso

Nel frattempo, Mario cerca disperatamente cambiamenti e nuove esperienze di vita e si imbarca in varie situazioni particolari pensando che qualsiasi cosa sia migliore di quella che viva o faccia lui: la classica sindrome dell’Erba del vicino.

Ma non è sempre tutto oro quello che luccica e l’attrazione verso chi è diverso da te, che riesce in tutto più di te, potrebbe anche trasformarsi in un’irrefrenabile follia omicida, e a quel punto……. Un’altra bella e divertente commedia scritta e diretta da Carlo Buccirosso, realmente da non perdere.

Quando: Dal 10 al 27 ottobre 2024, orari vari

Teatro Sannazaro, via Chiaia 157, Napoli Biglietti: Prezzi da 30 a 35 euro circa + prevendita

Prezzi da 30 a 35 euro circa + prevendita Maggiori informazioni: Teatro Sannazaro 081 411723

