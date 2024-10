Arrivano a Napoli i grandi film della Mostra del cinema di Venezia con “Venezia a Napoli. Il cinema esteso”

Ph Facebook Venezia a Napoli. Il cinema esteso

A Napoli i grandi film della mostra del Cinema di Venezia con più di 40 proiezioni, ospiti da tutto il mondo, ma soprattutto le storie che abbattono i confini del cinema, estendendolo in discussioni, luoghi e persone.

Dal 22 al 27 ottobre 2024 ritorna a Napoli la 14esima edizione di “Venezia a Napoli. Il cinema esteso” la rassegna ideata e diretta da Antonella Di Nocera che ospita in dieci sale di Napoli e della provincia 40 proiezioni, alcune delle quali in anteprima campana e nazionale, aperte a tutti.

La rassegna si svolgerà quest’anno sia a Napoli nella Sala Assoli, all’Istituto Francese, al Modernissimo, e nei cinema La Perla, Pierrot e Vittoria sia fuori città nei cinema Magic Vision (Casalnuovo), Partenio (Avellino), Ricciardi (Capua) e Vittoria (Aversa).

Non mancheranno una serie di ospiti nazionali e internazionali che arricchiranno le proiezioni con le loro testimonianze: presenti in sala i registi italiani Guido Lombardi, Antonietta De Lillo, Milad Tangshir, Ciro De Caro, Manuela Pellarin, il direttore del Museo Nazionale del Cinema di Torino Carlo Chatrian e Silvia Luzi con Luca Bellino e l’attrice Marianna Fontana e tanti altri.

Il programma di “Venezia a Napoli. Il cinema esteso”

Si inizia martedì 22 ottobre con quattro proiezioni nel centro cittadino tra Modernissimo e Sala Assoli.

Al Modernissimo alle ore 17 “Model” in versione restaurata del 95enne documentarista statunitense Frederick Wiseman, di cui il pubblico potrà vedere un videomessaggio dedicato a Napoli e alle 19 “Love” il film norvegese dal concorso principale di Venezia 81. In Sala Assoli sempre Martedi’ 22 ottobre alle 18,30 Antikvariati (The Antique) di Rusudan Glurjidze e poi alle 21 LÀ BAS – Educazione criminale di Guido Lombardi.

Per la XIV edizione di “Venezia a Napoli. Il cinema esteso” è possibile acquistare gli al costo di 15€, validi per tutto il festival. Prezzi singoli acquistabili ai botteghini di tutte le sale aderenti Prezzo: 4 euro.

Il programma completo sulla pagina facebook ufficiale.

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.