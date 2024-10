Colonne Sonore in Basilica: La Musica del Grande Cinema con Omaggi a Morricone

© Nomea

Una serata tra le architetture imponenti della storica Basilica di S. Giovanni Maggiore a Napoli, dedicata alle più belle colonne sonore della storia del cinema con omaggi ad alcune indimenticabili composizioni di Ennio Morricone

Domenica 27 ottobre 2024 alle 18:30 NOMEA è pronta ad accompagnare il pubblico in uno dei luoghi più iconici di Napoli, la Basilica di S. Giovanni Maggiore. L’occasione è l’emozionante concerto “Colonne Sonore in Basilica”, dove sarà possibile unire il piacere della scoperta a quello musicale in occasione dell’apertura straordinaria del sito.

La chiesa è tra le più imponenti basiliche di Napoli, situata nell’omonimo largo nel centro antico della città ed ha ispirato numerose leggende circa i motivi della sua fondazione. Prima del concerto sarà possibile visitare liberamente la chiesa ed anche la suggestiva cripta aperta per l’occasione

Le belle colonne sonore del cinema in una tra le più imponenti basiliche di Napoli

Il pubblico sarà proiettato in un emozionante concerto circondato dalla bellezza delle imponenti architetture della chiesa, ascoltando un tributo alle colonne sonore più iconiche della storia del cinema, con un particolare omaggio alle indimenticabili composizioni del grande Maestro Ennio Morricone.

Un trio di musicisti campani di talento, formato da Guido Esposito, Raffaele Sorrentino e Lorenzo Traverso, porterà il pubblico in un viaggio emozionale, riempiendo le navate e i decorati pilastri della chiesa con melodie che rimarranno nel cuore.

L’evento è organizzato da NOMEA brand internazionale con sede a Napoli, Madrid e Tirana. Una serata di qualità all’insegna della grande musica e della magia del cinema

Colonne Sonore in Basilica: prezzi, orari e date

17:30: Apertura biglietteria e visita libera – 18:30: Inizio concerto – 19:30: Fine concerto Prezzo biglietto: €15 settore unico con posti liberi– gratuito fino a 5 anni.

€15 settore unico con posti liberi– gratuito fino a 5 anni. Contatti e informazioni : Prenotazione obbligatoria : Solo tramite messaggio WhatsApp al numero 3756139180– Posti limitati

: : Solo tramite messaggio WhatsApp al numero 3756139180– Posti limitati Maggiori informazioni NOMEA

Dove Parcheggiare: diversi parcheggi privati in zona (Facilmente raggiungibile dalla fermata Università della Linea Metro 1)

