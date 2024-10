Visite, spettacoli e concerti gratuiti nei parchi di Napoli: arriva Vespero Napoletano

Tanti appuntamenti gratuiti nei parchi di Napoli tra passeggiate tematiche, spettacoli, concerti e visite specialistiche nei grandi spazi della Villa Comunale, del Parco dei Quartieri Spagnoli, del Parco Carmine Minopoli, del Parco Virgiliano e della Gaiola

AGGIORNAMENTO – A causa delle avverse previsioni meteo, alcuni eventi saranno spostati in luoghi al chiuso e subiranno modifiche

A Napoli per tre weekend nei giorni 12-13, 19-20, 26-27 ottobre 2024 si terrà Vespero Napoletano un bell’evento gratuito per vivere i parchi della città. Organizzato dal Comune di Napoli “Vespero Napoletano” propone tre weekend per vivere i parchi della città animati da tanti appuntamenti con passeggiate tematiche, spettacoli, concerti e visite specialistiche tutte gratuite.

Gli eventi si terranno nei grandi spazi della Villa Comunale, del Parco dei Quartieri Spagnoli, del Parco Carmine Minopoli, del Parco Virgiliano e della Gaiola luoghi che si trasformeranno in palcoscenici per eventi culturali dalla mattina alla sera, in collaborazione con tante associazioni.

Vespero Napoletano: il programma dei prossimi eventi gratuiti

Sabato 19 ottobre 2024

Ore 10:00 PASSEGGIATA – Appuntamento Piazza Cosimo Fanzago presso la Caffetteria Bernini UN VERDE INCANTO, a cura di Gente Green APS – Dai Cacciottoli ai Ventaglieri. Salite, cupe e panorami nascosti In collaborazione con Locus Iste – Luoghi e memoria APS e Open House Napoli |

ORE 17:00 – PARCO AGRICOLO DIDATTICO CARMINE MINOPOLI – Alla ricerca del mago di Oz – UN VERDE INCANTO, a cura di Gente Green APS – La città di Smeraldo è la foresta in cui camminiamo spettacolo gioco educ-attivo per adulti e bambini Con Marta Michetti, Guido Liotti, Luisa Fazzari, Clara de Chiara Liberamente tratto dal testo di L. Frank Baum – Regia: Guido Liotti – lo spettacolo pomeridiano del "Mago di Oz" presso il parco Minopoli, previsto per sabato pomeriggio, è stato rimandato a sabato 26 di mattina alle ore 11:00 e avrà luogo sempre nel parco Minopoli.

ORE 20:30 – VILLA COMUNALE – Teatrophon – Omaggio teatrale e radiofonico per i 100 anni di RADIO RAI – Con Lucio Allocca, Renato De Rienzo, Sara Missaglia e tanti altri attori protagonisti della grande storia della radio – lo spettacolo serale “Teatrophon” che era previsto nella Villa Comunale per sabato 19, sarà spostato presso il Foyer dell’auditorium Rai, che si trova in via Guglielmo Marconi 5 alle ore 20:30.Sarà possibile partecipare allo spettacolo fino ad esaurimento posti ma previa prenotazione, mandando una mail a canoneinversoaps@gmail.com;

Nel caso di forte pioggia saranno annullate anche le passeggiate mattutine.

Domenica 20 Ottobre 2024

ORE 11:00 PASSEGGIATA – Appuntamento imbocco discesa Gaiola – UN VERDE INCANTO, a cura di Gente Green APS LA RISERVA MARINA DELLA GAIOLA – Aspetti naturalistici e archeologici Con brevi animazioni a cura de Lo Sguardo che Trasforma In collaborazione con Gaiola Onlus e Open House Napoli

ORE 18:00 – PARCO VIRGILIANO, INGRESSO CENTRALE – Il Colombre ed altre leggende di mare UN VERDE INCANTO, a cura di Gente Green APS – Prosa, danza e canzoni originali Canzoni originali di Giovanna Panza, Edo Puccini (Chitarra), con Guido Liotti, Roberto Cervone, Clara de Chiara, Anna Ragucci, Nunzia Loffredo, Marta Michetti (danza), Testi tratti da Buzzati, Kafka, Omero Testi originali ed adattamenti di Giuseppina Dell'Aria e Guido Liotti Regia: Guido Liotti In collaborazione con Open House Napoli

20 ORE 20:30 – VILLA COMUNALE – Senza rete – Omaggio ai 60 anni della RAI di Napoli, ricordando momenti spettacolari – A cura della compagnia teatrale di Enzo Attanasio lo spettacolo serale "Senza Rete", previsto sempre nella Villa Comunale per domenica 20, sarà spostato presso l'auditorium Porta del Parco di Bagnoli alle ore 20:30. Sarà possibile partecipare allo spettacolo fino ad esaurimento posti ma previa prenotazione, mandando una mail a canoneinversoaps@gmail.com.

Nel caso di forte pioggia saranno annullate anche le passeggiate mattutine.

Sabato 26 Ottobre 2024

ORE 10:45 PASSEGGIATA – Appuntamento ingresso chiesa San Giovanni a Carbonara, via Carbonara UN VERDE INCANTO, a cura di Gente Green APS – I luoghi di Ladislao – In collaborazione con Altrimondi per la Settimana della Sostenibilità, Visita a cura di Gabriella Guida dell’Associazione Napoletana Beni Culturali

ORE 18:00 – PARCO RE LADISLAO – Fuochifatui – UN VERDE INCANTO, a cura di Gente Green APS – Di Marie-Therese Sitzia con Cristiana Liguori, Laura Simonet, Marie-Therese Sitzia – In collaborazione con Amala

Domenica 27 Ottobre 2024

ORE 11:00 PASSEGGIATA – Appuntamento piazzale San Martino – UN VERDE INCANTO, a cura di Gente Green APS SCALA PEDAMENTINA E SCALA DI MONTESANTO – Slow Tour Slow Food – Con estratti dallo spettacolo “Come l’acqua che scorre…” prosa fluida in Pedamentina de Lo Sguardo che Trasforma In collaborazione con Altrimondi per la Settimana della Sostenibilità e Gentle Green Events

ORE 18:00 PARCO DEI QUARTIERI SPAGNOLI – È tempo di incantesimi – UN VERDE INCANTO, a cura di Gente Green APS – Prosa, danza, teatro e canzoni originali dal vivo Con Giovanna Panza (cantautrice), Edo Puccini (Chitarra), Gianluca Rovinello (Arpa), con Robe Michetti, Nunzia Loffredo, Anna Ragucci, Clara de Chiara, Serena Esse, Valentina Di Francia, Marta Michetti – Regia: Guido Liotti – In collaborazione con: Altrimondi per la Settimana della Sostenibilità, Progetto PQS-Community Hub e Associazione del Parco dei Quartieri Spagnoli

Tutti gli eventi sono ad Accesso libero fino a esaurimento posti – Informazioni e aggiornamenti

