Il “Don Giovanni” da Molière inaugura la stagione del Teatro Mercadante a Napoli

Una rivisitazione del Don Giovanni a cura di Arturo Cirillo che attinge all’opera di Molière, ma anche al libretto di Lorenzo Da Ponte e alle straordinarie musiche di Wolfgang Amadeus Mozart. Ne esce un Don Giovanni audace e un personaggio controverso che cammina sul filo dei paradossi una figura irresistibile, disperata, ma vitalissima, sempre sull’orlo del precipizio che sfida il destino.

Dal 15 al 27 ottobre 2024 al Teatro Mercadante di Napoli ci sarà il “Don Giovanni” da Molière, Da Ponte, Mozart su adattamento e regia di Arturo Cirillo che sarà lo spettacolo inaugurale della Stagione 2024/2025 del Teatro Nazionale di Napoli.

Quella di martedì 15 ottobre al Teatro di Piazza Municipio è stata la prima nazionale dello spettacolo di cui Cirillo, oltre l’adattamento e la regia, è anche interprete, nei panni del protagonista Don Giovanni. Sulle scene del Mercadante con Arturo Cirillo anche (in o. a.) Irene Ciani, Rosario Giglio, Francesco Petruzzelli, Giulia Trippetta, Giacomo Vigentini.

Un Don Giovanni rivisto da Cirillo in base alla sua grande carriera di artista

Arturo Cirillo racconta questo personaggio usando forme e codici diversi, conservando di Molière la capacità di lavorare su un comico paradossale e ossessivo e di Da Ponte la poesia e la leggerezza. I due personaggi Don Giovanni e il suo inseparabile alter ego Sganarello sono di sicuro basati sui ricordi di Cirillo dell’opera che vide al San Carlo di Napoli con i genitori ma anche sul film di Joseph Losey nel 1979.

Ma l'incontro veramente decisivo con il personaggio, e con l'opera mozartiana, avvenne quando a 20 anni frequentava l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica di Roma.

Don Giovanni al Teatro Mercadante con Arturo Cirillo

Quando: Dal 15 al 27 ottobre 2024

Teatro Mercadante, Piazza Municipio, Napoli

Biglietti: Prezzi da €11,00 a €28,00. Prevendita su VivaTicket.

Maggiori informazioni: Visita il sito del Teatro Mercadante

Prezzi da 11 a 28 euro Prevendita su VivaTicket

