Piano City Napoli 2024: 100 concerti gratuiti con oltre 300 pianisti in tutta Napoli

Quattro giorni di grande musica a Napoli con concerti gratuiti, nomi importanti della scena pianistica internazionale e tanti giovani artisti emergenti. Piano City Napoli è una grande festa della musica che si aprirà al Vomero al Teatro Acacia con un concerto per otto pianoforti

Da giovedì 17 a domenica 20 ottobre 2024 una grande festa della musica a Napoli per la 10 edizione di Piano City Napoli. Nei quattro giorni dell’evento ci saranno oltre 300 pianisti con 100 eventi pubblici in 20 location e 30 house concert. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti (secondo l’agibilità delle location) ad eccezione di quelli diversamente indicati. Per alcuni è obbligatoria la prenotazione dal sito web.

Una grande festa della musica, in particolare del pianoforte, tra musica classica, jazz, pop, napoletana, rock ideata dal pianista tedesco Andreas Kern, e promossa dal Comune di Napoli.

Dove si terrà Piano City Napoli 2024

Piano City Napoli proporrà concerti in tutta la città in 20 suggestive location che rappresentano lo straordinario patrimonio culturale di Napoli. I concerti sono gratuiti, ma in alcuni casi si pagherà il biglietto di ingresso di max 3 euro alle strutture museali, ticket che permette la visita alle collezioni. Di seguito le strutture e i posti disponibili:

TEATRO ACACIA – Ingresso consentito a massimo 850 persone

BASILICA DI SAN PAOLO MAGGIORE – Ingresso consentito a massimo 200 persone

BASILICA DI S. GIACOMO DEGLI SPAGNOLI – Ingresso consentito a massimo 200 persone

CONSERVATORIO SAN PIETRO A MAJELLA

MUSEO DARWIN DOHRN – Ingresso consentito a massimo 100 persone (Ingresso €3)

MUSEO CIVICO GAETANO FILANGIERI – Ingresso consentito a massimo 70 persone (Ingresso €2)

GALLERIE D’ITALIA – NAPOLI – Ingresso consentito a massimo 100 persone

MUSEO HERMANN NITSCH – (Ingresso €3)

ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI – PALAZZO SERRA DI CASSANO Ingresso consentito a massimo 100 persone

REFETTORIO DI SANTA MARIA REGINA COELI – Ingresso consentito a massimo 100 persone

ANTICO REFETTORIO COMPLESSO MONASTICO SANTA MARIA IN GERUSALEMME – Ingresso consentito a massimo 90 persone

CHIESA DI SANTA CATERINA DA SIENA – Ingresso consentito a massimo 112 persone

NEST – NAPOLI EST TEATRO – Ingresso consentito a massimo 90 persone

TEATRO AREA NORD PISCINOLA – Ingresso consentito a massimo 100 persone

VILLA DI DONATO – Ingresso con prenotazione scrivendo a prenotazioni@villadidonato.it

VILLA PIGNATELLI – Ingresso consentito a massimo 240 persone (Ingresso €3)

LICEO MELISSA BASSI – SCAMPIA – Ingresso consentito a massimo 100 persone

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO VIALE DELLE ACACIE – Ingresso consentito a massimo 90 persone

I.I.S. POLO DELLE ARTI “CASELLI PALIZZI” – AULA MAGNA –

PRESIDIO OSPEDALIERO PAUSILIPON – Concerto non aperto al pubblico

Il programma di Piano City Napoli 2024

Piano City Napoli 2024 proporrà tre giorni di grande musica con nomi importanti della scena pianistica internazionale, ma anche con tanti giovani artisti emergenti che Piano City Napoli vuole valorizzare. I concerti si terranno nelle varie location secondo il vasto programma che potrete scaricare alla fine del post.

L’Inaugurazione di Piano City Napoli 2024 si terrà giovedì 17 ottobre alle ore 21 al Teatro Acacia con il concerto Otto pianoforti a teatro a cura di Patrizio Marrone, che proporrà, in esclusiva per Piano City Napoli, musiche del grande repertorio: da Vivaldi a Strauss, Rossini e una fantasia delle più belle melodie napoletane.

Da non perdere anche i tanti HOUSE CONCERT con Ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria dal sito pianocitynapoli.it HOUSE CONCERT entro il 16 ottobre alle ore 18:00

