Sogni Sommersi: un viaggio tra musica e racconti nel sottosuolo di Napoli

Un evento nel sottosuolo del centro antico di Napoli con aperitivo napoletano e discesa, con varie tappe, tra suggestive atmosfere sotterranee arricchite da performance musicali live di 3 cantautori partenopei

Contenuto sponsorizzato #adv

Sabato 12 Ottobre 2024 siamo felici di presentarvi il nuovo evento “Sogni Sommersi” un’esperienza unica che vi porterà nelle profondità del Lapis Museum, situato nel cuore del centro storico di Napoli.

Questo evento immersivo vi guiderà attraverso le viscere della città, in un percorso di emozioni e suoni che mescola storia, leggende e canzoni iconiche della nostra terra.

Sogni Sommersi nel sottosuolo di Napoli

Un attore accompagnerà i partecipanti tra le suggestive atmosfere sotterranee, svelando la Napoli più intima e misteriosa, fatta di attese, amori sospesi e racconti dimenticati. Ogni tappa sarà arricchita da performance musicali live di 3 cantautori partenopei che reinterpreteranno capolavori intramontabili. Da Pino Daniele a Enzo Gragnaniello, passando per brani della tradizione classica napoletana regalando un’esperienza che toccherà il cuore dei presenti con melodie che parlano di passione, dolore, e speranza.

Gli ospiti saranno accolti nell’antica cripta con un aperitivo tipicamente napoletano tra le antiche mura del sottosuolo. Non perdete l’occasione di scoprire un lato inedito della città, dove l’arte si fonde con la sua anima antica. Vi aspettiamo per vivere insieme Sogni Sommersi, un’esperienza che rimarrà nel cuore, come un dolce sogno napoletano.

Come partecipare a Sogni Sommersi

L’evento è organizzato da NOMEA presso il LAPIS Museum

Quando: Sabato 12 Ottobre 2024

Sabato 12 Ottobre 2024 Turni di accesso : 18.30 – 20.30

: 18.30 – 20.30 Dove : Basilica della Pietrasanta – LAPIS Museum, Piazzetta Pietrasanta 17-18 NAPOLI

: Basilica della Pietrasanta – LAPIS Museum, Piazzetta Pietrasanta 17-18 NAPOLI Contributo di partecipazione : 20€ adulti – 10€ ragazzi (6-17 anni) – gratis 0-5 anni – Posti limitati

: 20€ adulti – 10€ ragazzi (6-17 anni) – gratis 0-5 anni – Posti limitati Dove parcheggiare :

: Prenotazione obbligatoria: WhatsApp solo con messaggi: 3756139180 (sempre attivo) 08119230565 – dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 – 14.00

Evento ufficiale

Contenuto sponsorizzato #adv

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.