Ritorna la Sagra della Castagna IGP di Serino, la più antica dell’Irpinia

Anche quest’anno a Serino viene riproposta una sagra dalle origini antiche che, oltre alle ottime castagne della zona, proporrà una buona offerta enogastronomica con specialità irpine.

Da venerdì 11 a domenica 13 ottobre 2024, ritorna la 47° Edizione della Sagra della castagna IGP di Serino, la sagra più antica d’Irpinia. Un appuntamento da non perdere, con le ottime castagne ma anche con la buona enogastronomia irpina, che si ripete da quasi mezzo secolo nel piccolo e caratteristico borgo di Rivottoli di Serino tra stand, gastronomia e rievocazioni storiche e dove si potrà assaggiare la gustosa castagna irpina presentata in tanti modi. Il tema dell’Edizione 2024 sarà “Il pane del bosco, risorsa e tesoro della tradizione contadina“

La Sagra della castagna IGP di Serino è la più antica d’Irpinia ed è riconosciuta tra le migliori a livello nazionale: anche per questa edizione nelle caratteristiche stradine del Borgo di Rivottoli, ci saranno tanti stand gastronomici con le buone castagne e le eccellenze enogastronomiche locali. La Castagna di Serino nel 2018, dopo un importante lavoro svolto dal comitato promotore, ha avuto il riconoscimento IGP

Una sagra tra cultura e le eccellenze enogastronomiche locali

Punto d’eccellenza della sagra, oltre alle ottime castagne di Serino presentate in tanti modi, sarà l’offerta enogastronomica tipica dell’Irpinia che prevederà tanti primi piatti e zuppe, secondi e maiale a girarrosto, pizze, pasticceria, patate sotto la cenere con caciocavallo podolico e pancetta, panini gourmet e tanto buon vino locale: tutti ottimi piatti preparati dai ristoratori della zona

La sagra è organizzata dalla Pro Loco di Serino con il patrocinio del Comune e la collaborazione di numerose associazioni del territorio. Confermata la presenza di Stand Gluten Free.

Gli Stand Enogastronomici ci saranno per tre giorni, con i seguenti orari

Venerdì 11 apertura stand gastronomici dalle ore 20

Sabato 12 e Domenica 13 apertura stand gastronomici dalle ore 12:00.

Alla Sagra della Castagna IGP di Serino non mancherà anche spazio per una serie di eventi, che vi riportiamo di seguito, tra visite guidate, selezioni musicali ecc. Anche quest’anno ci sarà a Virulera gigante (La caldarrostiera come si chiama a Serino).

Nel ricco programma della 47ª Sagra della Castagna di Serino IGP, non mancheranno le attività all’aria aperta! Tra queste, Hirpo Escursioni ci accompagnerà Domenica 13 Ottobre in una suggestiva camminata sul Monte Terminio. Prenotazione su pagina Fb

Programma della Sagra della Castagna IGP di Serino

Quando: Da venerdì 11 ottobre a domenica 13 ottobre 2024

Borgo di Rivottoli, Serino (AV)

Borgo di Rivottoli, Serino (AV) Biglietti: Ingresso gratuito; parcheggio riservato con servizio navetta

Ingresso gratuito; parcheggio riservato con servizio navetta Maggiori informazioni: Proloco Serino

