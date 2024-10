Festival Spinacorona a Napoli: 19 concerti gratuiti nei luoghi più belli della città

Oltre 40 artisti di fama internazionale e 19 concerti gratuiti per vivere la grande musica nelle più suggestive chiese e in luoghi della cultura del centro storico di Napoli.

Nel centro storico di Napoli dal 3 al 6 ottobre 2024 torna il festival ‘Spinacorona, passeggiate musicali napoletane’, ideato e diretto dal maestro Michele Campanella. Un’ottava edizione straordinaria con oltre 40 artisti e 19 concerti gratuiti in meno di 100 ore in 14 straordinari siti del centro storico di Napoli. Molto ricco il programma che comprende anche due importanti cicli: i tre concerti dedicati a Schubert a 4 mani e i quattro dedicati a Bach per strumento solo e tanta altra grande musica.

Un Festival che si svolge nei luoghi più belli della città

Il festival Spinacorona si svolgerà in alcuni tra i più bei luoghi del centro storico, patrimonio Unesco, di Napoli tra cui la Basilica del Gesù Vecchio, la Basilica di Maria Santissima del Carmine Maggiore, la Basilica di San Giacomo degli Spagnoli, Basilica di Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone, la Biblioteca Universitaria di Napoli, la Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, la Chiesa di Donnaregina e in tanti altri luoghi splendidi della città. Ospite d’onore del Festival il compositore francese Guillaume Connesson.

Al Festival Spinacorona l’accesso ai luoghi sarà possibile 30 minuti prima dell’inizio di ogni concerto e ci sarà l’ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti.

Festival Spinacorona 2024 – programma

Giovedì 3 ottobre 2024

Ore 21:15 BASILICA DI MARIA SANTISSIMA DEL CARMINE MAGGIORE

ORCHESTRA DELLA TOSCANA

MICHELE CAMPANELLA, Solista e Concertatore

MOZART Concerto N. 25 KV503

SCHUMANN Konzertstück Op. 92

WEBER Konzertstück Op. 79

Venerdì 4 ottobre 2024

ore 11:30 – UNIVERSITÀ FEDERICO II – AULA MAGNA

Ricordando Vincenzo Vitale nel 40° anniversario della morte

moderatore Daniele Spini interventi di Laura De Fusco, Renato Di Benedetto, Viviana Ferrari, Aldo Tramma, Michele Campanella con un omaggio musicale di Kiki Bernasconi

ore 18 – BASILICA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI A PIZZOFALCONE

MONICA LEONE e MICHELE CAMPANELLA, pianoforte

SCHUBERT A 4 MANI

Tre Marce op. 27

dalle Grandi Marce op. 40 nn. 3, 4, 5, 6

per Alberto Napolitano

ore 19:30 – UNIVERSITÀ FEDERICO II – CENTRO CONGRESSI VIA PARTENOPE

SILVIA CHIESA, violoncello

MAURIZIO BAGLINI, pianoforte

MARTUCCI Due Romanze op. 72

Sonata op. 52

ore 21:15 – BASILICA DI SAN GIACOMO DEGLI SPAGNOLI

MARIO CAROLI, flauto

FLORIAN BERNER, violoncello

GREGORIO NARDI, pianoforte

WEBER Trio op. 63

FRANÇAIX Trio

Sabato 5 ottobre 2024

ore 10 – CHIESA DI SANTA CROCE E PURGATORIO AL MERCATO

FLORIAN BERNER, violoncello

BACH Suite n. 5

Suite n. 6

ore 11:30 – CHIESA DEI GIROLAMINI

MONICA LEONE, pianoforte

BACH Partita n. 2

Partita n. 4

Partita n. 5

ore 13 – SPAZIO COMUNALE PIAZZA FORCELLA

SANTANGELO PERCUSSION ENSEMBLE

Claudio Santangelo, marimba

Viviana Garbetta, vibrafono e percussioni

Lorenzo Spadaccini, cajon

Lorenzo Armagno, cajon e percussioni

Giuseppe Corsaro, percussioni

Giorgia D’Angelo, vibrafono

PASCHAL, SANTANGELO, PIAZZOLLA – dedicato ad Annalisa Durante

ore 16:30 – REAL MUSEO DI MINERALOGIA

ENRICO BAIANO, cembalo

BACH Partita n. 1

Partita n. 3

Partita n. 6

ore 18 – CHIESA DI DONNAREGINA VECCHIA

QUARTETTO INDACO

Eleonora Matsuno e Ida Di Vita, violini

Jamiang Santi, viola

Cosimo Carovani, violoncello

BARTÓK Quartetto n. 4

ŠOSTAKOVIČ Quartetto n. 11

ore 19:30 – BASILICA DEL GESÙ VECCHIO

SONIG TCHAKERIAN, violino

BACH Sonata n. 1

Partita n. 2

ore 21:15 – BASILICA DI SAN GIACOMO DEGLI SPAGNOLI

YAARA TAL e ANDREAS GROETHUYSEN, pianoforte

SCHUBERT A 4 MANI

dalle Grandi Marce op. 40 nn. 1 e 2

Rondò in la maggiore

Lebensstürme

Domenica 6 ottobre 2024

ore 10 – BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

TRIO DI TORINO

Sergio Lamberto, violino

Jacopo Di Tonno, violoncello

Giacomo Fuga, pianoforte

FAURÉ Trio op. 120

SAINT-SAËNS Trio n. 1 op. 18

ore 11:30 – CHIESA DI SANTA CROCE E PURGATORIO AL MERCATO

SUSANNA BERTUCCIOLI, arpa

AMO DUNQUE SUONO

musiche di ALFONSO DE’ LIGUORI, ZIPOLI, MORTARI, ROTA

ore 13 – CHIESA DEI SANTI FILIPPO E GIACOMO

GOAR FARADZHIAN, soprano

ENRICA RUGGIERO, pianoforte

RACHMANINOV Melodie da camera

ore 16:30 – CHIESA DI SANTA MARIA DEI MIRACOLI

ALESSANDRA AMMARA e ROBERTO PROSSEDA, pianoforte

SCHUBERT A QUATTRO MANI

Grande Sonata op. 30

Sei Polacche op. 61

ore 18 – REAL MUSEO DI MINERALOGIA

CHIARA MORANDI, violino

OLGA ARZILLI, viola

AMERIGO BERNARDI, contrabbasso

MARIO CAROLI, flauto

JACOPO CORNACCHIONE, oboe

ANGELO MONTANARO, clarinetto

ANDREA CORAZZIARI, pianoforte

Omaggio a Guillaume Connesson, ospite d’onore di Spinacorona 2024

Le Rire de Saraï (2002)

Les Chants de l’Atlantide (2007)

Techno-Parade (2002)

Sestetto (1997)

ore 19:30 – BASILICA DEL GESÙ VECCHIO

LUIGI MAIO, musicattore

RICCARDO GUELLA, chitarra

CASTELNUOVO-TEDESCO Platero ed io

melologo per voce e chitarra su testo di Juan Ramòn Jimènez (versione italiana di Luigi Maio)

ore 21:15 – CHIESA DEI GIROLAMINI

MONICA LEONE e MICHELE CAMPANELLA, pianoforti

BACH XIX Contrapunctus dall’Arte della Fuga (trascrizione di Davide Falsino)

BUSONI Fantasia contrappuntistica

