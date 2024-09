Anniversario della Napoli-Portici, la prima linea ferroviaria italiana: 185 anni di storia al Museo di Pietrarsa

Tariffe speciali con aperitivo esclusivo per celebrare l’anniversario della prima linea ferroviaria italiana e i 35 anni del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa.

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa celebra due eventi di grande rilevanza giovedì 3 ottobre: il 185° anniversario della prima linea ferroviaria italiana, la storica Napoli-Portici, e il 35° anniversario dell’apertura del museo stesso. Questa occasione rappresenta un’opportunità imperdibile per tutti gli appassionati di storia e per coloro che desiderano immergersi in un’esperienza culturale unica, esplorando le affascinanti collezioni di carrozze e locomotive conservate nei suggestivi padiglioni del museo.

Nell’area delle Terrazze Pietrarsa si terrà un aperitivo speciale da non perdere, dalle 18:00 e fino alle 24:00, con ultimo ingresso alle 23:00. Al costo di € 10,00 sarà infatti possibile visitare l’intera collezione museale e concludere l’esperienza gustando un aperitivo fronte mare. Per i ferrovieri in possesso di CLC, ci sarà una tariffa speciale di € 5,00, comprensiva di ingresso e aperitivo. La promozione è valida sia per ferrovieri in servizio che per pensionati, mostrando la CLC all’ingresso.

Un’opportunità da non perdere per chi lavora o ha lavorato nel settore ferroviario e per tutti gli appassionati che potranno vivere un’esperienza immersiva, accompagnata da un momento di relax in un contesto unico. Non è richiesta la prenotazione per partecipare all’evento, così da rendere l’accesso ancora più semplice e immediato per tutti gli interessati.

Il sito resterà inoltre aperto, per la sola visita alla collezione, durante tutta la giornata, a partire dalle 9:30, con la tariffa speciale del giovedì di € 5,00 per adulti e € 4,00 per ragazzi dai 6 ai 17 anni. Il Museo di Pietrarsa offre ai visitatori la possibilità di esplorare uno dei più grandi complessi museali ferroviari d’Europa. Nei suoi padiglioni storici sono esposte locomotive a vapore, treni d’epoca e carrozze ferroviarie che hanno segnato la storia dei trasporti in Italia. La celebrazione della prima linea ferroviaria italiana è un richiamo al passato glorioso del nostro Paese e un’occasione per riflettere sull’evoluzione dei trasporti.

