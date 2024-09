Cesare Cremonini in Concerto a Napoli: Biglietti in Vendita per lo Show allo Stadio Maradona

Cesare Cremonini in concerto allo Stadio Maradona

Il 2025 si preannuncia un anno ricco di grandi eventi musicali a Napoli, e uno dei più attesi è senza dubbio il concerto di Cesare Cremonini allo Stadio Diego Armando Maradona. Il cantautore bolognese, icona del pop italiano, torna a calcare i palchi più importanti del Paese con il suo “CREMONINI LIVE25”, un tour negli stadi che toccherà le principali città italiane. La data napoletana è fissata per il 24 giugno 2025, e già si preannuncia un evento memorabile.

Dopo due anni dall’ultimo tour, Cesare Cremonini è pronto a far sognare di nuovo i suoi fan, portando sul palco non solo i grandi successi che hanno segnato la sua carriera, ma anche i brani del nuovo album, tra cui il singolo “Ora che non ho più te”. Napoli sarà una delle tappe centrali di questo tour estivo che attraverserà l’Italia, da nord a sud, con concerti in città come Milano, Bologna, Roma e Messina.

Biglietti in Vendita: Non Perdere l’Occasione!

Se sei un fan di Cesare Cremonini o semplicemente ami i grandi eventi musicali, questo è il momento di agire! La vendita dei biglietti per il concerto del 24 giugno 2025 a Napoli è già partita, con diverse opzioni per acquistare i tuoi posti. I biglietti saranno disponibili in prevendita esclusiva per i titolari di carta American Express a partire dalle ore 10:00 di martedì 24 settembre 2024. Successivamente, la prevendita sarà aperta agli utenti registrati su My Live Nation a partire dalle 10:00 di giovedì 26 settembre 2024. La vendita generale si aprirà invece alle 11:00 di venerdì 27 settembre 2024 su TicketOne.

Non farti scappare questa straordinaria opportunità di vedere uno dei più grandi artisti italiani dal vivo! Acquista subito i biglietti qui e assicurati il tuo posto per uno degli eventi musicali più attesi dell’anno.

Prezzi dei Biglietti per il Concerto di Napoli

Ecco i prezzi per le varie tipologie di biglietti:

Prato Gold: 74,75 euro

Prato: 63,25 euro

Primo Settore numerato: 80,50 euro

Secondo Settore numerato: 74,75 euro

Terzo Settore numerato: 69 euro

Terzo Settore numerato laterale: 69 euro

Quarto Settore numerato: 63,25 euro

Quinto Settore numerato: 57,50 euro

VIP Pack Early Entry – Prato Gold: 194,75 euro

Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza unica, con la possibilità di scegliere tra diverse soluzioni, dal prato ai settori numerati, fino al VIP Pack che include l’ingresso anticipato e gadget esclusivi.

Una Tappa Imperdibile del Tour Live25

Lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli sarà il palcoscenico ideale per accogliere Cesare Cremonini e migliaia di fan pronti a vivere una notte di grande musica. Con uno spettacolo che si preannuncia ricco di emozioni e sorprese, il CREMONINI LIVE25 porterà sul palco tutti i più grandi successi del cantautore, che ha saputo conquistare il cuore di diverse generazioni con hit come “50 Special”, “Marmellata #25” e “Nessuno vuole essere Robin”.

Non Mancare al Concerto di Cremonini a Napoli! Se vuoi vivere un concerto indimenticabile e far parte di una serata che farà la storia della musica a Napoli, acquista subito i biglietti per il concerto di Cesare Cremonini allo Stadio Diego Armando Maradona. Non aspettare che i biglietti vadano esauriti! Clicca qui per acquistare i biglietti e preparati a vivere un evento imperdibile.

Cesare Cremonini in Concerto a Napoli

Quando: 24 giugno 2025

24 giugno 2025 Dove: Stadio Diego Armando Maradona, Napoli

Stadio Diego Armando Maradona, Napoli Biglietti: In vendita su TicketOne dal 27 settembre 2024, con prezzi a partire da 57,50€ – Acquista i biglietti qui

Visita il sito ufficiale di TicketOne per tutte le opzioni e dettagli

