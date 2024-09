Visita le Biblioteche Storiche di Napoli per le Giornate Europee del Patrimonio 2024

La Biblioteca dei Girolamini, la Biblioteca Nazionale, la Biblioteca Universitaria ed altre grandi istituzioni parteciperanno alle Giornate Europee del Patrimonio con aperture ed eventi straordinari

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days) nelle due giornate di sabato 28 e domenica 29 settembre 2024 oltre ai Musei e parchi archeologici statali anche altri luoghi della cultura e, in particolare le Biblioteche storiche d’Italia, parteciperanno all’evento organizzando aperture straordinarie, incontri, eventi che promuovano il “Patrimonio in cammino”, argomento dell’edizione 2024.

Una bella occasione per visitare e conoscere alcune delle importanti Biblioteche d’Italia che rimarranno aperte organizzando visite guidate, aperture straordinarie, conferenze, mostre, laboratori e tanto altro: si seguito quelle che al momento partecipano in Campania (in aggiornamento).

Le Giornate Europee del Patrimonio nelle grandi Biblioteche storiche in Campania

Napoli, Biblioteca dei Girolamini – Apertura straordinaria – sabato 28 settembre 2024 – ore 17.30/20.30 – Le pietre dell’Isola del Giglio: la Chiesa-Museo del Complesso monumentale e Biblioteca dei Girolamini prolunga il suo orario e propone il focus Le pietre dell’Isola del Giglio. Maggiori informazioni

Napoli, Biblioteca Nazionale – Apertura straordinaria – domenica 29 settembre 2024 – Declinare il tema del Patrimonio in cammino permetterà di esplorare luoghi poco o mai visti, poichè la biblioteca aprirà le porte di sale solitamente inaccessibili al pubblico per godere dell’eccezionale patrimonio culturale custodito. In programma, visite guidate speciali, ogni mezz’ora: alla scoperta di tesori nascosti del magnifico istituto, testimone di secoli di scambi culturali e di incontri tra popoli. Maggiori informazioni

Napoli, Biblioteca universitaria – Apertura straordinaria – sabato 28 settembre 2024 – ore 9.30/12.30 – Libri, persone ed idee in cammino è l’appuntamento organizzato dal personale della biblioteca che propone un’esposizione bibliografica sul tema del viaggio: da Tolomeo alle grandi esplorazioni moderne. Inoltre, sono possibili visite guidate al complesso monumentale (1° turno, ore 9.30; 2° turno 11.00). La partecipazione è gratuita con obbligo di prenotazione sulla piattaforma Evenbrite

Mercogliano (AV), Biblioteca statale di Montevergine – Apertura straordinaria – sabato 28 settembre 2024 – ore 10.30/13.00 – I Corali nella storia del Mezzogiorno: Montevergine e Cava inaugurazione della mostra che offre ai visitatori un emozionante viaggio tra alcune testimonianze del patrimonio liturgico-musicale lasciate in eredità dalle due più importanti Abbazie benedettine della Campania. Maggiori informazioni

