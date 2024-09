Elektra di Richard Strauss al Teatro San Carlo: Un Evento da Non Perdere

Elektra Ph Facebook Teatro San Carlo

Riparte la stagione dell’opera del teatro di San Carlo di Napoli con Elektra, tragedia in un atto con musica di Richard Strauss su libretto di Hugo von Hofmannsthal da ‘Elettra’ di Sofocle

Da venerdì 27 settembre a giovedì 3 ottobre 2024 sul palco del teatro di San Carlo a Napoli riparte la stagione dell’opera con Elektra, tragedia in un atto con musica di Richard Strauss su libretto di Hugo von Hofmannsthal da ‘Elettra’ di Sofocle. Dirige l’Orchestra del Teatro di San Carlo Mark Elder per la regia di Klaus Michael Grüber. Orchestra e Coro del Teatro di San Carlo con Maestro del Coro Fabrizio Cassi.

Gli interpreti di Elektra al Teatro di San Carlo a Napoli

Grandi interpreti sul palco del San Carlo a Napoli: Elettra sarà Ricarda Merbeth, Clitennestra, Evelyn Herlitzius, Crisotemide, Elisabeth Teige, Egisto John Daszak, Oreste Łukasz Goliński e Il Tutore di Oreste Giuseppe Esposito.

Gli spettacoli si terranno nei giorni venerdì 27 settembre 2024, ore 20:00, domenica 29 settembre 2024, ore 17:00, martedì 1 ottobre 2024 e giovedì 3 ottobre 2024. La Durata è di 1 ora e 40 minuti circa, senza intervallo, Prezzi da 30 a 130 euro.

Vivi l’Emozione di Elektra al Teatro San Carlo: Acquista Ora i Tuoi Biglietti!

Non perdere l’opportunità di assistere alla straordinaria interpretazione di Elektra di Richard Strauss, con un cast eccezionale sul prestigioso palco del Teatro San Carlo di Napoli. Diretta da Mark Elder, questa potente tragedia ti trasporterà nel mondo epico di Sofocle con l’accompagnamento di una delle orchestre più prestigiose al mondo. I biglietti sono già disponibili e stanno andando a ruba! Prenota ora per garantirti un posto a questo imperdibile evento. Dal 27 settembre al 3 ottobre 2024, il Teatro San Carlo ti aspetta per una serata di grande musica e dramma.

Acquista i biglietti su VivaTicket (link affiliato)

Elektra di Richard Strauss al Teatro San Carlo

Quando : Da venerdì 27 settembre a giovedì 3 ottobre 2024

: Da venerdì 27 settembre a giovedì 3 ottobre 2024 Dove : Teatro di San Carlo, Napoli

: Teatro di San Carlo, Napoli Biglietti : Prezzi da 30 a 130 euro, Acquista i biglietti su VivaTicket (link affiliato)

: Prezzi da 30 a 130 euro, (link affiliato) Maggiori informazioni: teatro di San Carlo a Napoli

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.

Il link per l’acquisto dei biglietti presente in questo articolo è affiliato. Ciò significa che potremmo ricevere una commissione se effettui un acquisto tramite questo link, senza costi aggiuntivi per te. Questa affiliazione ci aiuta a sostenere il nostro lavoro e a continuare a fornirti contenuti di qualità.