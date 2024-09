Pizza a Vico 2024: la grande festa della Pizza a Vico Equense

Ph Facebook Pizza a Vico

Ritorna anche quest’anno Pizza a Vico a Vico Equense, sulla splendida costiera sorrentina, la grande festa della pizza ideata per valorizzare il lavoro dei maestri pizzaioli e dei migliori produttori locali

Si terrà da lunedì 23 a mercoledì 25 settembre 2024 a Vico Equense la grande festa di Pizza a Vico 2024 che, anche per questa settima edizione vede la partecipazione nel centro di Vico ben 26 pizzerie locali che proporranno le loro gustose creazioni.

Tre giorni di grande festa in cui i partecipanti potranno scoprire l’arte della pizza sotto la guida dei bravi pizzaioli locali. Una grande festa per la promozione della tradizione enogastronomica regionale e del territorio di Vico Equense perché mette insieme i maestri pizzaioli del territorio per promuovere l’eccellenza gastronomica di Vico Equense, con particolare attenzione alla tradizionale Pizza di Vico e sulle materie prime di alta qualità utilizzate.

Infatti la Pizza di Vico è l’unica in Italia ad aver ottenuto il riconoscimento De.Co. che riconosce lo stile, la storia, i prodotti di una comunità eccezionale come i suoi prodottio, dal provolone del monaco al fior di latte, dai pomodori all’olio: Tutti prodotti di alta qualità che sono alla base di una cucina che fa di Vico una delle città più stellate d’Italia.

Pizza a Vico nel Centro della città con 26 grandi pizzerie: e il ricavato in beneficenza

Pizza a Vico 2024 si terrà nel Centro della città con 26 grandi pizzerie tra corso Filangieri, via Roma, corso Umberto, piazza Umberto, via Mons. Natale, via Vescovado, Largo dei Tigli, terrazza don Mario Buonocore, piazzetta Punta mare.

Anche quest’anno Pizza a Vico è realizzata dall’associazione “Pizza a Vico” in collaborazione con l’associazione dei commercianti Aicast e il ricavato, al netto delle spese, sarà investito in promozione del territorio ed in beneficenza, così come nelle edizioni precedenti. Le pizzerie parteciapanti

Aequa Agriturismo Nonno Luigino Agriturismo Tenuta l’Incanto Al Buco All’Angolo Camillo Oste Verace Cerasè Cuore di Pizza Da Cardone Da Franco Da Giovanni Da Gighetto Frate Cosimo Il Casale del Golfo Il Casale del Mirto Il Covo del Buongustaio L’Uliveto Ma che Bontà Mordi e Fuggi al Fosso Pizza a Metro Pizza Taxi Oasi Saltimbocca da Baldino Ristorante degli Amici Terramia Tigabelas Titos

Pizza a Vico 2024: Tre Giorni di Festa a Vico Equense

Quando: Da lunedì 23 settembre a mercoledì 25 settembre 2024, dalle 19:00 in poi

Da lunedì 23 settembre a mercoledì 25 settembre 2024, dalle 19:00 in poi Dove: Centro di Vico Equense, tra corso Filangieri, via Roma e altre vie centrali

Centro di Vico Equense, tra corso Filangieri, via Roma e altre vie centrali Biglietti: Biglietti disponibili presso i punti vendita locali e online. Il ricavato sarà destinato in beneficenza

Biglietti disponibili presso i punti vendita locali e online. Il ricavato sarà destinato in beneficenza Maggiori informazioni: Pizza a Vico – Pagina Facebook per aggiornamenti

