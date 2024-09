Sparanise in Vino: Due Giorni di Vino, Cibo e Spettacoli nell’Agro Caleno

Foto di rikkia hughes su Unsplash

A Sparanise vicino Caserta due serate con un ricco percorso enogastronomico, tutto dedicato alla degustazione dei buoni vini della zona e buon cibo locale. Ma anche concerti, animazione e tanta musica

Sabato 21 e domenica 22 settembre 2024 a Sparanise vicino Caserta si terrà la grande festa di “Sparanise In Vino 2024”, una bella “Festa del Vino” da non perdere.

Per due giorni dalle ore 20,00 fino a sera inoltrata, a Sparanise alla Villetta in via Giuseppina Marinelli ci sarà un ricco percorso enogastronomico, tutto dedicato alla degustazione dei buoni vini della zona, ma sarà festa in molte strade e nei vicoletti della cittadina dell’Agro Caleno.

Sparanise in Vino! Una bella festa del vino alla sua 3 edizione

A Sparanise ci saranno realmente due serate di festa per “Sparanise in Vino”, che è alla sua 3° Edizione, che proporrà anche quest’anno sempre i buoni vini e il buon cibo della zona.

Il programma di massima due giorni di Sparanise in Vino! è il seguente:

Sabato 21 Settembre 2024 – si inizia alle ore 20 con apertura degli stand e giochi per bambini e l’esibizione dei Bottari di Marcianise . dalle ore 21.30, presso Villetta Marinelli, vi attende una grande serata in musica con il Sosia Ufficiale di Renato Zero, Nando De Renà, vincitore del programma televisivo Tale e Quale Show Rai 1, in collaborazione con Euforia Music & Events. Dalle 23,30 la serata continua con il Dj Riccardo Russo .

Maggiori informazioni sulla Festa del Vino a Sparanise

