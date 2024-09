La Sagra della Castagna Primitiva a Marzano Appio nel casertano

Due settimane di festa che anticipa l’autunno per questa Castagna Primitiva, perché nel piccolo borgo ai piedi del vulcano di Roccamonfina ci sono castagneti che sono tra i primi a produrre le buone castagne dal buon sapore particolare.

Due weekend dedicati alle buone castagne casertane a Marzano Appio, in provincia di Caserta, sabato 21 e domenica 22 e poi di nuovo sabato 28 e domenica 29 settembre 2024 per la 27esima edizione della “Sagra della Castagna Primitiva”,

A Marzano Appio in Piazza Mercato si anticipa l’autunno con la “Sagra della Castagna Primitiva”, perché nel piccolo borgo ai piedi del vulcano di Roccamonfina ci sono castagneti che sono tra i primi a produrre le buone castagne primitive dal buon sapore particolare.

Ed a Marzano Appio da ben 27 anni si festeggia questa buona castagna che per anni è stata il sostegno di varie famiglie della zona. Tutta la zona di Roccamonfina è ricca di castagneti, grande attività economica della zona per lunghi anni, ed in particolare queste “primitive”posso essere gustate sia come caldarroste o lesse ma anche per preparare ottimi dolci e per altri usi di cucina.

La sagra è organizzata dalla Pro Loco di Marzano Appio ed anche quest’anno ci saranno gli ultimi due weekend di Settembre per questa sagra che prevede serate allietate da musica popolare e folk. In particolare il 21 ci saranno i Popolare Songo mentre il 22 la Paranza Picentina. Nel successivo weekend il 28 i Matteni e il 29 chiudono la festa i Mac Pop.

Sagra della Castagna Primitiva 2024 a Marzano Appio

Quando: Sabato 21 e domenica 22 settembre, sabato 28 e domenica 29 settembre 2024

Piazza Mercato, Marzano Appio (CE) Maggiori informazioni: Pro Loco di Marzano Appio

