Serata Tributo a Pino Daniele al POST di Napoli: Prenota il Tuo Ingresso Gratuito Ora!

Una grande serata tributo dedicata a Pino Daniele con la band tributo più famosa in città, i Mascalzoni Latini, che si terrà al POST – Aperitif Club di Coroglio a Napoli con ingresso gratuito entro le 24 e solo per chi scarica il biglietto dal sito

Sabato 14 settembre 2024, il POST – Aperitif Club di Coroglio ospiterà una serata speciale dedicata all’intramontabile Pino Daniele, con la straordinaria performance dei Mascalzoni Latini, la band tributo più amata a Napoli. Un evento imperdibile per tutti gli appassionati della musica del grande cantautore partenopeo!

Come partecipare alla serata gratuita a Coroglio

L’ingresso è gratuito, ma solo per chi prenota in anticipo. È sufficiente scaricare il biglietto dal link ufficiale e presentarsi entro le 24:00. Affrettati: i posti sono limitati e si prevede il tutto esaurito! Dopo le 24:00 sarà richiesto un contributo di 20€ con consumazione inclusa, ma prenotando ora potrai accedere gratuitamente e assicurarti una serata indimenticabile.

La prenotazione è semplice! Clicca sul link ufficiale per ottenere il tuo biglietto gratuito e garantirti l’ingresso fino alle 24:00. Non aspettare l’ultimo momento: l’evento è ad alto rischio sold out!

C’è la possibilità di prenotare la cena al numero 3470721844.

Tributo a Pino Daniele al POST – Aperitif Club

Quando – Sabato 14 Settembre con apertura ore 21:00 e Inizio Live ore 23:00 – Per chi dovesse arrivare dopo le 24:00 c’è la consumazione obbligatoria 20€.

