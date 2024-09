Ritorna il Pomigliano Jazz nella stazione della Circumvesuviana di Pomigliano d’Arco

© ph Pomigliano Jazz - Pagina Facebook

Al via la seconda parte del Pomigliano Jazz che si svolgerà per 4 giornate nella Stazione della Circumvesuviana di Pomigliano d’Arco, che è temporaneamente chiusa per lavori di manutenzione e riaprirà il 12 settembre ma per il Festival si trasformerà in un grande spazio dedicato alla musica

Ritorna dal 6 al 9 settembre la seconda parte della XXIX edizione del Pomigliano Jazz il bel festival del Jazz diretto da Onofrio Piccolo.

Dopo i grandi concerti itineranti già svolti a luglio, con grande successo di pubblico, alle Basiliche Paleocristiane di Cimitile e all’Anfiteatro romano di Avella e i 3 eventi speciali al tramonto sul Vesuvio, il festival torna a Pomigliano con 4 giornate e serate alla Stazione della Circumvesuviana di Pomigliano d’Arco, realizzate in collaborazione con EAV.

La stazione è temporaneamente chiusa al pubblico per lavori di manutenzione e riaprirà per l’occasione trasformandosi in un grande spazio dedicato alla musica. La stazione riaprirà poi al pubblico dal 12 settembre e si trova in Viale Giuseppe Luraghi a Pomigliano d’Arco

POMIGLIANO JAZZ – PROGRAMMA 6 – 9 settembre 2024 zona Piano Binari

Venerdì 6 settembre – Dalle ore 20.30 – ingresso 15 euro

LUIGI DI NUNZIO Trio

ROBERTO GATTO ImperfecTrio

THEON CROSS

Sabato 7 settembre – Dalle ore 22.30 – ingresso 20 euro

GURU

DADDY G dj set (Massive Attack)

Domenica 8 settembre – Dalle ore 20.30 – ingresso 15 euro

CLAUDIO ROMANO The Dark Side of Tony Williams

GIANLUCA PETRELLA Cosmic Renaissance

CAPOVILLA – DEL FALCO La vita segreta di Salvatore Piscicelli, cineasta e regista

Lunedì 9 settembre – Dalle ore 19.30 – ingresso gratuito

YOUNG JAZZ LAB: concerto ORCHESTRA DEL RITMO E DELL’IMPROVVISAZIONE

Dal 6 al 9 settembre 2024 nell’Atrio Biglietteria, ad ingresso gratuito, ci sarà la Mostra Sound Stories – Jazz ed altre Storie

Possibilità di Abbonamento: 35 euro – per i ragazzi under 25 abbonamento 25 euro e biglietto singolo 10 euro

Maggiori informazioni – Pomigliano Jazz – Biglietti anche su Vivaticket

