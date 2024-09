Tufo Greco Festival 2024 dedicato al buon Vino bianco Irpino

Nel centro storico di Tufo, nell’avellinese, ritorna il bel festival dedicato ad un grande vino campano: il Greco di Tufo.

Si terrà nel caratteristico centro storico di Tufo nell’avellinese, venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 settembre 2024 l’attesa edizione 2024 del Tufo Greco Festival il grande evento dedicato al buon vino Greco di Tufo. Ed anche quest’anno il festival presenterà un bel percorso di enogastronomia d’eccellenza con anche degustazioni, approfondimenti, laboratori, visite in cantina, wine trekking, e tanta buona musica.

Il Tufo Greco Festival è un evento molto atteso che registra oltre 10mila presenze per ognuna delle passate edizioni, con tanti enoturisti ed appassionati del patrimonio enologico irpino e, in particolare, del Greco di Tufo Dop e del caratteristico territorio.

Tre serate speciali e la domenica anche a pranzo

Il Festival sarà aperto il 6,7 e 8 Settembre 2024 dalle 21 e solo domenica 8 anche a pranzo. Durante il Tufo Greco Festival ci saranno stand di buona enogastronomia locale con le cantine del territorio che offriranno degustazioni del pregiato Greco di Tufo DOCG e punti dedicati allo street food e ai prodotti tipici irpini.

Un Borgo in Musica sarà il cuore del festival: il borgo di Tufo dalle 21 sarà animato dalla musica per tutto il centro storico con tanti artisti e musicisti per tre serate da non perdere. In particolare ci saranno:

Alfredo Itro Solo Project – chitarra e voce (Piazza Gramsci)

Tony Sax (Piazza Umberto I)

Roberto Sozio Blues (Rampa Castello)

Duo Eos (Anfiteatro Villa Comunale)

Tarantella di Montemarano (Itinerante)

Poi, ogni sera sul tardi, i dj set per i nottambuli con:

6 Settembre: Vinyl Gianpy (Piazza Umberto I)

7 Settembre: Dj Luca Frisetti (Anfiteatro Villa Comunale)

8 Settembre: Pino Pino Dj (Piazza Umberto I)

Solo Domenica 8 settembre il festival si svolgerà anche di giorno:

Si potrà pranzare presso i vari punti enogastronomici del festival

Tarantella Montemaranese sarà presente con le sue musiche tradizionali

Saranno organizzate visite guidate gratuite tra le suggestive vie del borgo.

Si terrà un seminario a cura dell’Associazione Onav Avellino su prenotazione.

Sul sito ufficiale della Pro Loco troverete il programma di dettaglio degli eventi con tutti gli orari e gli eventi della festa 2024.

