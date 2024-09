Il Giardino Segreto della Reggia di Portici: serata con visita guidata e performance musicale

© Ph Serena-Spennato - Nomea

Una serata magica tra storia, natura e musica nel Giardino Segreto della Reggia di Portici

Domenica 8 settembre 2024, si terrà una serata originale alla Reggia di Portici: “Il Giardino Segreto“, organizzato da NOMEA negli spazi esclusivi del Giardino Reale.

Grazie all’apertura straordinaria del sito, i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare il percorso che va dal Palmeto al Giardino Segreto dell’orto botanico. L’attore Giovanni del Monte, celebre per le sue apparizioni in varie fiction televisive e al Festival di Cannes, guiderà il tour, arricchendolo con aneddoti e approfondimenti storici che trasformeranno la visita in un vero e proprio viaggio nel tempo.

Serata Musicale sotto l’Albero della Canfora

Il culmine dell’evento sarà una performance musicale sotto il maestoso Albero esotico della Canfora, situato nel cuore del Giardino Segreto. Gli artisti Marco Roberto Trupiano e Dario Mennella eseguiranno composizioni originali create appositamente per l’occasione, utilizzando strumenti come l’Hang Drum, le percussioni e il vibrafono. Questa serata magica promette di essere un’esperienza sensoriale unica, immersa nella natura e nella musica.

L’evento è organizzato in collaborazione con MUSA Reggia di Portici e prevede tre turni di partecipazione per garantire un’esperienza intima e sicura:

Il parcheggio sarà gratuito negli spazi della Reggia. I posti sono limitati per mantenere l'esclusività dell'esperienza, pertanto è obbligatorio prenotare.

Il Giardino Segreto alla Reggia di Portici: maggiori informazioni

Quando: Domenica 8 settembre 2024

Domenica 8 settembre 2024 Orari: Turno A: 18.00 (Biglietteria) – 18.15 (Inizio evento) – 19.30 (Fine evento) Turno B: 19.00 (Biglietteria) – 19.15 (Inizio evento) – 20.30 (Fine evento) Turno C: 20.00 (Biglietteria) – 20.15 (Inizio evento) – 21.30 (Fine evento)

Dove: Reggia di Portici, Via Università n° 100, Portici

Reggia di Portici, Via Università n° 100, Portici Prezzo biglietto: Adulti: 15€; Ragazzi (6-18 anni): 10€; Bambini (0-5 anni): Gratis

Adulti: 15€; Ragazzi (6-18 anni): 10€; Bambini (0-5 anni): Gratis Contatti e informazioni: Prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al numero: 3756139180

