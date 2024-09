Gragnano Città della Pasta: la grande rassegna dedicata alla Pasta di Gragnano IGP

© Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano IGP

Tre serate di buon cibo e divertimento a Gragnano per questa grande festa della pasta IGP di Gragnano per condividere il gusto, la tradizione e la cultura centenaria della città.

Ritorna a Gragnano dal 6 all’8 settembre 2024 la grande rassegna “Gragnano Città della Pasta” dedicata alla Pasta di Gragnano IGP. A Gragnano per l’occasione tutto il centro storico sarà occupato dalla manifestazione ma ci saranno tanti parcheggi fuori città con navette gratuite per raggiungere il centro storico.

Previsti tre giorni di vero divertimento a Gragnano per questa grande festa della pasta con showcooking, eventi, talk e degustazioni per condividere il gusto, la tradizione e la cultura centenaria della città. La festa si terrà, nei giorni previsti, dalle 18 alle 24.

Gragnano Città della Pasta, una grande kermesse gastronomica e non solo

In questi giorni si potranno anche scoprire le tante bellezze di Gragnano, la Città della Pasta perché sono previste, su prenotazione, anche visite guidate ai tanti mulini e ai pastifici della zona, facendovi mettere letteralmente “le mani in pasta”.

“Gragnano Città della Pasta”, anche quest’anno per la 22esima edizione, sarà una grande kermesse gastronomica che celebra la pasta in ogni sua forma e in ogni suo formato, ed è organizzata e promossa dal Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano IGP, in collaborazione con il Comune di Gragnano e la Regione Campania.

Ogni sera tanti chef proporranno le loro specialità e poi tanti eventi, concerti e animazione

Nelle tre serate della festa tanti Chef tra cui Chef stellati, e influencer tra i più seguiti che prepareranno negli stand food dedicati tante ricette legate al territorio, ma anche buon cibo innovativo e contemporaneo e poi ci saranno anche talk e convegni, visite guidate alla Valle dei Mulini e ai pastifici, per scoprire le fasi di produzione. Non mancherà un ricchissimo programma di eventi e animazione, che troverete in allegato, con live performance, street art, e artisti e musicisti che animeranno l’intera città per riscoprire la tradizione e l’evoluzione di uno dei prodotti italiani più iconici nel mondo: la Pasta di Gragnano IGP.

Non mancheranno ogni sera Parate, Musica dal vivo tra popolare, jazz e altro, tante mostre, spettacoli di teatro, presentazione di libri, spettacoli di danza, concerti acustici da camera, ed anche un esibizione del Coro delle Voci Bianche del Teatro San Carlo e poi tanto altro per una tre giorni speciali a Gragnano, città della pasta. Una bella occasione anche per scoprirne le meraviglie storico-artistiche del territorio circostante.

Gragnano Città della Pasta 2024 interesserà l’intero centro storico. Ci saranno 7 ampissimi parcheggi e un servizio navetta per agevolare gli spostamenti. il servizio è disponibile dalle 18,00 all’1,00. Fuori orari il parcheggio sarà chiuso.

Gragnano Città della Pasta 2024

