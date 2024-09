La grande Danza del Teatro di San Carlo nel Cortile d’Onore di Palazzo Reale a Napoli

Ph. Facebook Teatro San Carlo

Per la prima volta il balletto del Teatro di San Carlo sarà ospitato nel Cortile d’Onore di Palazzo Reale in evento con una sontuosa scenografia naturale per uno spettacolo che celebra due coreografi del secolo scorso

Da sabato 7 a mercoledì 11 settembre 2024 riprendono i grandi eventi del Teatro San Carlo di Napoli con la danza francese da Serge Lifar a Roland Petit: la soirée, che chiude la Stagione di Danza di quest’anno del San Carlo e che celebra due leggendari nomi della coreutica. Gli spettacoli da sabato 7 a mercoledì 11 settembre nella suggestiva cornice del Cortile d’Onore di Palazzo Reale per quattro repliche, sempre alle ore 20:30.

A Palazzo Reale verrà proposto, di Serge Lifar, Suite en blanc. Seguono L’Arlésienne e Le jeune homme et la mort, con coreografie di Roland Petit in uno spettacolo prodotto dal Teatro dell’Opera di Roma con Étoiles, Solisti e Corpo di Ballo del Lirico napoletano, diretti da Clotilde Vayer, che danzeranno nella suggestiva cornice del Cortile d’Onore. A dirigere l’Orchestra del Teatro di San Carlo è Jonathan Darlington.

La Danza Francese da Serge Lifar a Roland Petit

Suite en Blanc – Extrait de Namouna – Musica di Édouard Lalo – Coreografia | Serge Lifar – Ripresa da Charles Jude – Scene e Costumi | Maurice Moulène

Scene | René Allio – Costumi | Christine Laurent – Luci | Jean-Michel Desiré

Le jeune homme et la mort – Musica di Johann Sebastian Bach – Coreografia | Roland Petit

Ripresa da Luigi Bonino – Scene | Georges Wakhévitch – Costumi | Barbara Karinska – Libretto | Jean Cocteau – Luci | Jean-Michel Desiré – Direttore | Jonathan Darlington

Orchestra, Étoiles, Solisti e Corpo di Ballo del Teatro di San Carlo – Direttore del Balletto | Clotilde Vayer

Balletto del Teatro San Carlo nel Cortile di Palazzo Reale: Lifar e Petit in Scena

Quando: Da sabato 7 a mercoledì 11 settembre 2024, ore 20:30

Da sabato 7 a mercoledì 11 settembre 2024, ore 20:30 Dove: Cortile d’Onore di Palazzo Reale, Napoli

Cortile d’Onore di Palazzo Reale, Napoli Biglietti: Posto unico – XII, 65 euro; XIII, 40 euro – Acquista il tuo biglietto su VivaTicket

Posto unico – XII, 65 euro; XIII, 40 euro – Maggiori informazioni: Teatro di San Carlo

