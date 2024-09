Porcin Fest 2024: Festa dei Funghi Porcini ad Amorosi nel Parco del Volturno

Ben otto giorni di grande festa per Porcin Fest, la grande festa dei buoni funghi Porcini e dei prodotti tipici che quest’anno si terrà nel Parco del Volturno

Si terrà dal 1 all’8 Settembre 2024 Porcin Fest ad Amorosi, in provincia di Benevento, nello splendido scenario del Parco del Volturno. Tanti giorni di festa dedicati agli ottimi funghi porcini e ai prodotti tipici del Taburno.

La grande festa dei buoni funghi Porcini e dei prodotti tipici è ospitata quest’anno nel Parco del Volturno nella bella cittadina di Amorosi in provincia di Benevento. Porcin Fest si terrà tutti i giorni dalle 19 alle 24 e la domenica ci sarà l’apertura anche a pranzo.

Nel Parco del Volturno la sesta edizione di Porcin Fest

Durante i giorni festa tanti prodotti tipici, dal prosciutto del Sannio, al pecorino stagionato del Taburno, dai funghi porcini del Taburno ai Cannellini di Laiano e poi gli ortaggi dell’orto peperoni e melanzane, fino al dolce alla mela Annurca Campana. E non mancheranno momenti dedicati alla trasformazione dei prodotti in ottimi piatti gastronomici.

Previsto un menù degustazione completo, dall’antipasto al dolce, al prezzo di 18 euro o panini al prezzo di 10 euro sempre con le ottime specialità della zona. È sempre meglio prenotare inviando un messaggio WhatsApp al numero 351 342 3228 indicando nome, cognome, il numero delle persone che partecipano e la data scelta.

A Porcin Fest ci saranno tanti stand con gli ottimi funghi e i prodotti tipici della zona e ogni sera sono previsti i balli di gruppo. Porcin Fest si terrà si terrà tutti i giorni dalle 19 alle 24 e la domenica ci sarà l’apertura anche a pranzo e tutte le attrezzature e le aree attrezzate per Pic-Nic del Parco del Volturno rimarranno sempre attive anche per chi non volesse partecipare alla rassegna con gli orari del Parco che vanno dalle 9.30 alle 19.00. (info e prenotazioni 351 342 3228).

Porcin Fest 2024 ad Amorosi: Funghi e Sapori Tipici del Taburno

Quando: Da domenica 1 a domenica 8 settembre 2024, dalle 19:00 alle 24:00; domenica anche a pranzo

Da domenica 1 a domenica 8 settembre 2024, dalle 19:00 alle 24:00; domenica anche a pranzo Dove: Parco del Volturno, Amorosi (BN)

Parco del Volturno, Amorosi (BN) Biglietti: Menù degustazione completo a 18 euro, panini a 10 euro – Disponibile su circuito

Menù degustazione completo a 18 euro, panini a 10 euro – Disponibile su circuito Maggiori informazioni: Porcin Fest ad Amorosi

