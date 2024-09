Bufala Fest 2024: a Napoli la grande festa della Mozzarella con 40 stand a piazza Municipio

Ph Facebook Bufala Fest

Ingresso gratuito a Bufala Fest con 40 stand di buon cibo nella bellissima Piazza Municipio per l’obiettivo di promuovere e valorizzare le peculiarità della filiera bufalina con un grande evento. Ci sarà la mozzarella Dop del Consorzio di Tutela, i burger e le carni di bufalo, le pizze dei grandi maestri campani, i dolci e i gelati con il latte di bufala e molto altro ancora

Da mercoledì 4 a domenica 8 Settembre 2024 a Napoli, a Piazza Municipio, si terrà la grande festa ad ingresso gratuito di “BufalaFest – non solo mozzarella 2024”. Cinque giorni all’insegna del gusto, dell’arte, dell’inclusione e del valore della diversità nella bellissima Piazza Municipio, per un evento che ha come obiettivo di promuovere e valorizzare le peculiarità della filiera bufalina.

A Bufala Fest troveremo l’ottima mozzarella del Consorzio di Tutela, i burger e le carni di bufalo, le pizze dei grandi maestri campani, i dolci e i gelati con il latte di bufala e molto altro ancora.

“Bufala Fest – non solo mozzarella” sarà una grande kermesse enogastronomica, che anche in questa sua ottava edizione offrirà al grande pubblico 40 stand di buon cibo che proporranno piatti realizzati esclusivamente con prodotti della filiera bufalina (latte, latticini, formaggi, carni, salumi, ecc.).

A Bufala Fest 40 stand e ingresso gratuito dalle 12:30 alle 24:00

Anche a Bufala Fest 2024, tante iniziative dedicate alle famiglie, laboratori tematici per adulti e bambini e show cooking dei grandi chef nell’Arena del Gusto. E poi non mancheranno talk dedicati al tema “Diversity & Inclusion” in programma tutti i giorni nell’area “Giardino delle Idee” con operatori del mondo food, imprenditori, giornalisti, rappresentanti delle istituzioni e del mondo accademico.

“Bufala Fest – non solo mozzarella” è organizzato da Associazione “Giardino delle Idee” e Crea Eventi, in collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP e con il patrocinio di tanti importanti enti pubblici. Ingresso gratuito tutti i giorni dalle ore 12:30 alle 24:00.

A Bufala Fest previsti:

6 ristoranti

8 pizzerie

6 pub/bracerie

2 rosticcerie/friggitorie

2 gelaterie

3 pasticcerie

2 grafferie

4 bar

1 Bufala Shop con 2 caseifici

E tanto altro

A Bufala Fest disponibili ticket diversi per le varie esigenze

un Ticket adulto a 18 euro con:

1 pasto a scelta tra: primo/pizza/panino/500g di Mozzarella di Bufala Campana Dop;

1 sfizio a scelta tra: dolce/gelato/frittura/porzione casatiello/250g di Mozzarella di Bufala Campana Dop;

1 bevanda a scelta tra: Pepsi cola/birra Leffe/acqua Dolomia;

Liquore + Caffè: 1 liquore Guappa + 1 caffè Borbone;

un ticket gluten free a 16 euro con:

1 pasto a scelta tra: primo/pizza;

1 sfizio a scelta tra: dolce/gelato;

1 bevanda a scelta tra: Pepsi cola/birra Leffe/acqua Dolomia;

un ticket bambino a 15 euro con:

1 pasto a scelta tra: pizza/panino ­(buffy burger‑);

1 sfizio a scelta tra: gelato/graffa;

1 bevanda a scelta tra: pepsi cola/acqua Dolomia;

Bufala Fest 2024 a Napoli: Un Evento da Non Perdere

Quando: Da mercoledì 4 a domenica 8 settembre 2024, dalle ore 12:30 alle 24:00

Dove: Piazza Municipio, Napoli

Piazza Municipio, Napoli Biglietti: Disponibili ticket per adulti (€18), bambini (€15), e opzioni gluten free (€16) – Disponibile su circuito

Disponibili ticket per adulti (€18), bambini (€15), e opzioni gluten free (€16) – Disponibile su circuito Maggiori informazioni: Bufala Fest – Facebook

