Vinestate 2024: 23 Cantine e Degustazioni nel Borgo di Torrecuso

Da Giovedì 29 Agosto a Domenica 1 Settembre 2024 a Torrecuso, il piccolo borgo del Beneventano ai piedi del Taburno, si terrà la 49° edizione di Vinestate la rassegna dedicata ai buoni vini del Taburno.

Per l’edizione 2024 ci saranno presenti 23 Cantine e centinaia di etichette e poi, anche quest’anno, Vinestate proporrà un calendario ricco di appuntamenti enogastronomici, musicali e folcloristici. Non mancheranno accampamenti medievali tra le mura del Castello, mostre pittoriche, momenti di reading e di incontri con gli autori e poi laboratori per i più piccoli e giochi tra i vicoli del paese. Non mancheranno anche degustazioni guidate, a cura dell’AIS, ma con prenotazione.

Tra gli eventi particolari Giovedì 29 agosto dalle ore 18:00 alle ore 23:00 ‘Le origini longobarde’ con allestimento accampamento medievale, la cucina longobarda e poi duelli, lezioni di armi e combattimenti nelle piazze del Borgo.

A Vinestate 2024 anche un ricco programma musicale

Alla 49° edizione di Vinestate anche un programma musicale ricco e coinvolgente dalle 21,30 di ogni giorno di festa:

Giovedì 29 Agosto 2024 – “Odor Rosae Musices”, una compagine di musici medievali e poi i “Take two Guitars”.

Venerdì 30 Agosto 2024 – “Gli Araines” e i “Jazz Duo” Giovanni Nazzaro e Nina Cioffi

Sabato 31 Agosto 2024 – “I Free Rolling” e gli “ElectricFive”

Domenica 1 Settembre 2024 – “Carlo e Antonio Duo” e poi “Le Armonie” in trio per con un concerto di canzoni napoletane classiche

Vinestate 2024: Vini, Cultura e Spettacoli a Torrecuso

Quando : Da giovedì 29 agosto a domenica 1° settembre 2024

: Da giovedì 29 agosto a domenica 1° settembre 2024 Dove : Torrecuso (BN), nel Borgo e tra le mura del Castello

: Torrecuso (BN), nel Borgo e tra le mura del Castello Biglietti : Ingresso gratuito, degustazioni guidate con prenotazione

: Ingresso gratuito, degustazioni guidate con prenotazione Maggiori informazioni: Vinestate 2024

