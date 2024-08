Ad Amalfi ritorna la grande festa del Capodanno Bizantino: rievocazioni storiche e concerto di Arisa

Ph Facebook Comune di Amalfi

Un imponente Corteo Storico con oltre 100 figuranti in costume d’epoca che sfilerà lungo il percorso che da Amalfi porta al sagrato della Cappella San Salvatore de’ Birecto di Atrani. Ad Amalfi le straordinarie atmosfere medievali del Capodanno Bizantino

Tre giorni di eventi, dal 31 agosto al 2 settembre 2024 ad Amalfi e nella vicina cittadina di Atrani per la nuova edizione del Capodanno Bizantino, che rievoca l’inizio dell’anno fiscale e giuridico nell’epoca dell’Impero d’Oriente. Una bella festa in costume storico che propone le straordinarie atmosfere Medievali amalfitane del Capodanno Bizantino con la grande festa e la rievocazione storica dell’attribuzione del titolo di Magister di Civiltà Amalfitana.

Tema della festa di quest’anno “le capacità diplomatiche ed a quei rapporti internazionali tessuti abilmente oltre i confini italiani”. Il Magister, Franco Nuschese sarà eletto durante la festa e poi Gran finale il 2 settembre con la partecipazione straordinaria di Arisa.

Il programma del Capodanno Bizantino 2024 ad Amalfi

SABATO 31 AGOSTO 2024. Gli eventi saranno inaugurati dall’intervista pubblica al Magister Franco Nuschese, nel corso della quale l’imprenditore, tra gli italiani più influenti negli States, racconterà alla cittadinanza la sua vita. L’intervista si terrà alle ore 20:30 nel salottino di Largo Duca Piccolomini ad Amalfi e sarà preceduta, alle ore 20:00 da un’introduzione storica da parte degli ideatori della manifestazione, i prof. Giovanni Camelia e Giuseppe Gargano.

DOMENICA 1° SETTEMBRE 2024. Il Corteo storico dell’Antica Repubblica Marinara sarà aperto dall’esibizione degli “Sbandieratori e Musici città Regia” alle ore 18.15 in Piazza Duomo ad Amalfi. Alle ore 18.30 il Corteo parte dalla Cattedrale di Sant’Andrea per raggiungere la Chiesa di San Salvatore de’ Birecto ad Atrani dove avrà luogo la cerimonia di investitura del Magister di Civiltà Amalfitana alla presenza dell’Arcivescovo, prevista per le ore 19.30 ispirata all’affascinante rito medievale dell’incoronazione dei Duchi di Amalfi. Al termine della cerimonia, il Corteo volgerà da Atrani verso Amalfi per schierarsi alle ore 21:00, in tutta la sua imponenza sulla scalinata monumentale della Cattedrale di S. Andrea, dove avverrà il saluto del Magister di Civiltà Amalfitana alla cittadinanza. A seguire, dalle ore 21.15 il suggestivo spettacolo di fuoco lungo la scala monumentale del Duomo a cura dei performers della compagnia belga Pyronix.

LUNEDI 2024. Il gran finale è in musica, un’elegante serata con la partecipazione straordinaria di Arisa in Piazza Duomo ad Amalfi, in programma alle ore 21:30, che per l’occasione proporrà uno spettacolo inedito fatto solo di voce e pianoforte.

