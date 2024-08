Chef Stellati e Musica Gratis a Irpinia Mood 2024 ad Avellino

irpinia mood

4 giorni di degustazioni, incontri, laboratori, masterclass e tanto altro nell’ex Carcere borbonico ad Avellino per l’ottava edizione di Irpinia Mood la grande kermesse della buona enogastronomica Irpina ad ingresso gratuito con oltre 60 Chef da tutta Italia, con 9 stelle Michelin e quattro grandi serate musicali, sempre libere. Previsti anche viaggi speciali del Treno Storico dell’Irpinia Express

Da giovedì 29 agosto a domenica 1 settembre 2024 ad Avellino, nel bellissimo complesso monumentale dell’ex Carcere borbonico si terrà l’ottava edizione di Irpinia Mood la grande kermesse gratuita sulla buona enogastronomica Irpina.

Quest’anno a Irpinia Mood saranno presenti oltre 60 Chef che arriveranno da tutta Italia tra cui 9 stelle Michelin, per un grande evento di 4 giorni per la valorizzazione del grande patrimonio enogastronomico dell’Irpinia e di quello della Campania.

Ospitato nella splendida cornice del complesso monumentale del ex Carcere borbonico di Avellino il festival riunirà gli chef per valorizzare e reinterpretare lo straordinario patrimonio enogastronomico del territorio. Tra questi professionisti anche chef con la Stella Michelin come Fabrizio Mellino, Salvatore Tassa, Cristian Torsiello, Salvatore Ciccarelli, Salvatore Bianco, Sakai Fumiko e Paolo Barrale.

Una grande festa che promette degustazioni, eventi, incontri, dibattiti, presentazioni, laboratori, masterclass e tanto, tanto buon cibo.

Previste visite speciali con il treno storico Irpinia Expess

Per questa ottava edizione Irpinia Mood viaggerà per l’Irpinia con 3 visite speciali nel cuore dell’Irpinia con il treno storico dalla Stazione di Borgo Ferrovia di Avellino con speciali incursioni nelle Aree interne dell’Appennino campano, alla scoperta delle bellezze enogastronomiche, artistiche, architettoniche, paesaggistiche dell’Irpinia. Previsti altri 2 viaggi speciali dopo il successo di domenica il 25 agosto a Paternopoli per l’anteprima di Irpinia Mood 2024.

Gli altri due appuntamenti sono previsti per

Venerdì 30 agosto a Montella con un treno per la Stampa, gli chef di Irpinia Mood e agli attori del comparto turistico e enogastronomico e poi Sabato 1 settembre con un treno che accompagnerà i visitatori alla scoperta dei produttori irpini e delle loro eccellenze

Le serate musicali a ingresso gratuito a Irpinia Mood 2024

A Irpinia Mood anche quattro serate speciali con tanta buona musica con ingresso gratuito. Di seguito gli artisti che animeranno le serate di Irpinia Mood dal 29 agosto al 1 settembre presso il Museo Irpino – Complesso Monumentale Carcere Borbonico.

29 Agosto 2024

20:00 – Enzo N-Zino Iannece (DJ Set)

21:30 – Thanksmate – 10XM8 (DJ Set)

23:00 – Bassolino

30 Agosto 2024

21:00 – ceneri (Live Set)

23.00 – Fabio Grillo e Luca Sorrentini (DJ Set)

31 Agosto 2024

20:00 – Fabio Grillo (DJ Set)

21:30 – La MUNICIPàL (Live)

23:00 – Cami Layé Okún (DJ Set)

1 Settembre 2024

20:00 – Oscar Cini (DJ Set)

23.00 – Nabihah Iqbal (DJ Set)

Irpinia Mood 2024: Festival Enogastronomico e Musica ad Avellino

Quando : Da giovedì 29 agosto a domenica 1° settembre 2024, dalle 10:00 alle 24:00

: Da giovedì 29 agosto a domenica 1° settembre 2024, dalle 10:00 alle 24:00 Dove : Ex Carcere Borbonico, Avellino

: Ex Carcere Borbonico, Avellino Biglietti : Ingresso gratuito

: Ingresso gratuito Maggiori informazioni: Irpinia Mood

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.