Phlegrea Flamenco Festival 2024 al Parco Borbonico del Fusaro: una notte di danza e passione a Bacoli

Scopri la magia del flamenco alla Casina Vanvitelliana con artisti internazionali e una location d’eccezione

Il Phlegrea Flamenco Festival, giunto alla sua IV edizione, celebra la cultura e l’arte del flamenco, consolidandosi come un evento imperdibile per gli amanti di questa danza affascinante e intensa. Quest’anno, il festival si svolgerà nella cornice della Casina Vanvitelliana a Bacoli, un luogo ricco di storia e bellezza, ideale per ospitare un evento di tale calibro.

Dopo il successo delle edizioni precedenti, tenutesi a Monte di Procida e a Pozzuoli, quest’anno il festival si trasferisce a Bacoli, attirando ancora una volta un pubblico vasto ed eterogeneo. L’evento ha guadagnato notorietà non solo per la qualità delle esibizioni, ma anche per il suo impegno nel promuovere il flamenco come patrimonio immateriale dell’umanità. Sotto la guida artistica di Dominga Andrias, rinomata ballerina e direttrice, il festival presenta una lineup di artisti di fama internazionale. Ivan Vargas, apprezzato bailaor di Granada, sarà in scena accompagnato dalla talentuosa Illeana Gomez. La loro performance sarà arricchita dalle note della chitarra di Juan Jiménez e dalla voce penetrante di Ismael de la Rosa “El Bola”, oltre al ritmo contagioso della percussione di Carlos Jimenez.

Il festival offre un’esperienza vicina a quella dei tradizionali tablao spagnoli, dove gli spettatori possono aspettarsi una serata di profonde emozioni artistiche e una connessione intima con gli artisti. La combinazione di un luogo storico, musica coinvolgente e danze appassionate promette di fare del Phlegrea Flamenco Festival un evento memorabile.

Phlegrea Flamenco Festival: maggiori informazioni

Quando: 7 Settembre 2024

7 Settembre 2024 Orari: 21:00

Dove: Casina Vanvitelliana, Parco Borbonico del Fusaro, Bacoli

Prezzo biglietto: 20€ a persona

Contatti e informazioni: Sito Web e biglietti – Pagina Facebook

