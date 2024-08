Cinema all’Aperto a Napoli: i film sotto le stelle dal 26 agosto al 1 settembre 2024

Ph facebook Agorà San Sebastiano al Vesuvio

Cinema all’aperto a Napoli e nelle vicinanze con tante proiezioni. Di seguito i titoli dei film proiettati sotto le stelle nella settimana da lunedì 26 agosto a domenica 1 settembre 2024 a Napoli e nelle vicinanze

Anche quest’anno tanti cinema all’aperto a Napoli e nelle vicinanze per passare qualche ora al fresco in compagnia di un bel film in una bella location all’aperto. Di seguito vi riportiamo l’elenco dei film visibili in queste serate della settimana che va dal 26 agosto al 1 settembre 2024 a Napoli e nelle vicinanze Per maggiori informazioni cliccate sul singolo link del post dove troverete tutte le notizie su quell’arena.

Estate a Corte: grandi film all’aperto a Napoli ai Quartieri Spagnoli

Ingresso 3,50 euro per film italiani ed europei o 5 euro per gli altri. Dal 27 giugno al 1 settembre 2024,,tutte le sere nel seicentesco palazzo di Foqus ai Quartieri Spagnoli, i migliori film della stagione e incontri con i registi e attori.

Lunedì 26 agosto – FOOD FOR PROFIT (Italia, 2024, 90’) di Pablo D’Ambrosi – Documentario

Martedì 27 agosto – GLORY HOLE (Italia, 2024, 95’) di Romano Montesarchio – Thriller – Interverranno durante la serata il regista Romano Montesarchio, lo sceneggiatore Stefano Russo e parte del cast

ANTEPRIMA CITTADINA – Mercoledì 28 agosto – MOLISE TROPICO FELICE (Italia, 2024, 72’) di Luigi Grispello. Documentario – Interverrà durante la serata il regista Luigi Grispello

ANTEPRIMA NAZIONALE – Giovedì 29 agosto – MAMMA MERCY (Italia, 2024, 72’) di Alessandra Cutolo. Documentario – Interverrà durante la serata la regista Alessandra Cutolo

Venerdì 30 agosto – FINALMENTE L’ALBA (Italia, 2023, 119’) di Saverio Costanzo – Drammatico

Sabato 31 agosto – IL GUSTO DELLE COSE – La Passion de Dodin Bouffant – Drammatico

Domenica 1 settembre – MAY DECEMBER (USA, 2023, 113’) di Todd Haynes – Drammatico

Ingresso 3,50 euro o 5 euro ­- maggiori informazioni Estate a Corte

Cinema all’aperto al Rione Terra a Pozzuoli

Ingresso 3,50 euro – Dal 14 Luglio all’8 Settembre 2024 si terrà al Rione Terra a Pozzuoli, la seconda edizione della rassegna “A spasso nel cinema” una bella rassegna di cinema all’aperto di sera che si terrà negli ampi spazi panoramici del Rione Terra nel Centro storico di Pozzuoli. Oltre 50 film in programma che saranno proiettati nella magica cornice del Rione Terra,con inizio alle 21,15.

26 Agosto 2024 – Chiuso

27 Agosto 2024 – L’ultima Volta Che Siamo Stati Bambini – Italia, Durata 90′

28 Agosto 2024 – Il Mio Posto E’ Qui – Italia, Durata 110*

29 Agosto 2024 – Me Contro Te – Vacanze In Transilvania – Italia, Durata 69′

30 Agosto 2024 – Io Capitano – Italia, Durata 121′

31 Agosto 2024 – C’è Ancora Domani – Italia, Durata 118′

01 Settembre 2024 – Il Segreto Di Liberato – Italia, Durata 90′

Ingresso – 3,50 € a persona – Maggiori informazioni Arena puteolana tel. 334 720 9715

Fresko Film il Cinema all’Aperto 2024 sotto le stelle a Portici

Ingresso 3,50 – Dal 5 luglio al 1°settembre 2024 ritorna Fresko Film la bella rassegna cinematografica che propone grandi film all’aperto ogni sera a Portici a soli 3,50 euro a persona. Un evento effettuato sempre in collaborazione con il Cinema Teatro Roma di Portici. Film alle ore 21

lunedì 26 agosto – E LA FESTA CONTINUA – Reg. Robert Guedi

martedì 27 agosto – E LA FESTA CONTINUA – Reg. Robert Guedi

mercoledì 28 agosto – LA SALA PROFESSORI – Reg. Ilker Catak

giovedì 29 agosto – LA SALA PROFESSORI – Reg. Ilker Catak

venerdì 30 agosto – BAD BOYS – Reg. Adil El Arbi, Bilal Fallah

sabato 31 agosto – BAD BOYS – Reg. Adil El Arbi, Bilal Fallah

domenica 1 Settembre – BAD BOYS – Reg. Adil El Arbi, Bilal Fallah

Ingresso 3,50 – Maggiori informazioni – Fresko Film il Cinema all’Aperto a Portici

Agorà San Sebastiano al Vesuvio: film all’aperto nel grande parco

Ingresso 3,50 film – Si terrà fino all’8 settembre 2024 nel Parco Urbano di via Panoramica a San Sebastiano al Vesuvio la seconda edizione di “Agorà San Sebastiano al Vesuvio. Tantissimi film a soli 3,50 euro e poi spettacoli e concerti all’aperto a 13 euro secondo settore e 15 primo settore. Inizio film, concerti e spettacoli ore 21,15.

27 agosto – film – I limoni d’Inverno di Caterina Carone;

28 agosto – film – Napoleon di Ridley Scott ;

29 agosto – concerto degli Afrofunk set Feat. Gegè Telesforo;

30 agosto – film – Ferrari di Michael Man;

31 agosto – film – Il Vangelo secondo Maria di Paolo Zucca.

1 Settembre documentario Sarò con te di Andrea Bosello e tanti ospiti per una serata ricca di sorprese.

Ingresso 3,50 film – Maggiori informazioni – Agorà San Sebastiano al Vesuvio

