Al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa “Francesca Marini Live” tra Storia e Musica

Immergiti nell’arte e nella storia: Francesca Marini canta sotto le stelle di Pietrarsa

Domenica 1 settembre, alle ore 21:00, uno degli appuntamenti più attesi della rassegna Binario Rosa: lo spettacolo musicale di Francesca Marini, intitolato “Marini Live”. L’esibizione artistica si svolgerà nell’Anfiteatro del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa e sarà una vera e propria immersione nella carriera di Francesca Marini, una delle voci più apprezzate nel panorama musicale italiano. L’Anfiteatro, con la sua vista mozzafiato sul Golfo di Napoli, farà da cornice a questa serata speciale. Gli spettatori avranno l’opportunità di vivere un viaggio musicale tra le canzoni che hanno scandito le tappe della carriera della cantante, con ritmi e melodie mediterranee a fare da colonna sonora al nostro mare.

Il biglietto d’ingresso per l’evento ha un costo di €16,00 a persona e include l’accesso al museo. È essenziale prenotare in anticipo per la limitata disponibilità di posti. Le prenotazioni si possono effettuare contattando il numero 3792377322 o inviando una mail a info@mens-lab.it.

Dopo lo Spettacolo: Aperitivo o cena con vista mare

Per arricchire l’esperienza, i partecipanti potranno fermarsi, dopo lo spettacolo, alle Terrazze Pietrarsa per un aperitivo esclusivo, una pizza o una cena al bistrot con vista sul mare, pagando il necessario supplemento. Questo momento di relax sarà l’occasione perfetta per godersi la bellezza del sito museale, con una vista impareggiabile.

