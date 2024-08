Mondragone Pizza Festival 2024: Quattro giorni di pizza e musica sul lungomare

Al Mondragone Pizza Festival quattro giorni di ottime pizze con 17 pizzerie presenti e ben 12 forni, e anche una zona gluten free. Non mancheranno serate musicati con grandi ospiti come Emiliana Cantone e tanti altri

Si terrà nei giorni 25-26-27-28 Agosto 2024 sul lungomare Camillo Federico a Mondragone, altezza ex pontile, la terza edizione del “Mondragone Pizza Festival” organizzato dall’Associazione Mondrapizza.

Al Mondragone Pizza Festival previsti 1500 posti a sedere, con 12 diversi forni con anche la friggitoria con il «cuoppo» napoletano e la pizza fritta. Quattro giorni di buon cibo e allegria con anche spettacoli serali e ospiti come Alvaro Vitali, il leggendario «Pierino», e la cantante e attrice Emanuela Cantone.

Al Mondragone Pizza Festival tante pizze e serate musicali

Al Mondragone Pizza Festival prevista la presenza di associazioni sportive di zona e divertimento per i bambini con pomeriggi di «Mani in pasta» per imparare a fare la pizza.

Con 12 diversi forni ci sarà una grande festa della pizza a Mondragone con 4 giorni di buone pizze e pura allegria con anche la presenza di tanti pizzaioli mondragonesi provenienti dall’estero.

Da non perdere il programma della serate che accontenterà tutti:

Il 25 agosto 2024 – Sport e Music Live con la diretta della partita del Napoli e poi concerto dei Bevitori Longevi

– con la diretta della partita del Napoli e poi concerto dei Il 26 agosto 2024 – Scandal Queen Tribute Band e poi I Sunaria

e poi Il 27 agosto 2024 – Alvaro Vitali, in «Pierino Show » e poi il concerto dei Soleluna

» e poi il concerto dei Il 28 agosto 2024 – Emiliana Cantone Live Tour e poi La banda Malteni Cover Rino Gaetano

