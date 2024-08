Gusto Italia in Tour: Il festival del Made in Italy arriva ad Acciaroli dal 21 al 25 agosto

Ph Facebook Gusto Italia in Tour

Cinque giorni di festa con la buona enogastronomia e l’artigianato nel Porto Turistico di Acciaroli per la grande festa itinerante di Gusto Italia in Tour

Nella quarta settimana di Agosto e precisamente nei giorni 21-22-23-24-25 Agosto 2024 arriva sul caratteristico Porto Turistico di Acciaroli (SA) in Cilento la grande festa di Gusto Italia in Tour, il bell’evento itinerante della buona Enogastronomia, dell’artigianato e del turismo. Una tappa da non perdere con 5 giorni all’insegna del buon cibo e del Made in Italy.

Anche quest’anno in Campania Gusto Italia in Tour presenta tante bontà e novità del settore Enogastronomico e dell’Artigianato con il meglio del Made in Italy, dalle specialità territoriali, ai Prodotti Tipici delle Regioni Italiane, dall’Artigianato Artistico e Tradizionale Italiano, alle Creazioni Artigianali Handmade.

Nel Porto Turistico di Acciaroli, in Cilento, un grande mercato itinerante del gusto e dell’artigianato

Da mercoledì 21 a domenica 25 agosto 2024 ci saranno 5 giorni da non perdere sul Porto Turistico di Acciaroli, nel Comune di Pollica per questo tour speciale che ospita tanti artigiani e produttori di eccellenze del Made in Italy. La grande fiera sarà ad ingresso libero ed aperta dalle ore 17 alle 24.

Gusto Italia in Tour è una grande fiera itinerante del gusto organizzata dall’Associazione Italia Eventi, che promuove da anni progetti di valorizzazione di tipicità e prodotti di qualità italiani. A Acciaroli ci saranno tanti rinomati produttori di ottime specialità alimentari ma anche bravi artigiani con le loro creazioni per questa particolare tappa di Gusto Italia in tour.

Una grande fiera dell’enogastronomia, dell’artigianato e del benessere che da anni si sposta tra le più belle città del meridione ed anche una opportunità per poter dialogare direttamente con i produttori.

Gusto Italia in Tour a Acciaroli: Enogastronomia e Artigianato

Quando: Da mercoledì 21 a domenica 25 agosto 2024, dalle ore 17 alle 24

Da mercoledì 21 a domenica 25 agosto 2024, dalle ore 17 alle 24 Dove: Porto Turistico di Acciaroli

Porto Turistico di Acciaroli Biglietti: Ingresso libero

Ingresso libero Maggiori informazioni: 5643840 – Gusto Italia in tour Acciaroli

© 2024 Napoli da Vivere – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.