Sera Passaie a Forino (AV): artisti di strada, musica, arte e enogastronomia

Ritorna a Forino nell’avellinese Sera Passaie la storica festa che propone artisti di strada, gruppi musicali, enogastronomia e vino dell’Irpinia

Anche quest’anno nel centro storico di Forino, in provincia di Avellino, da sabato 17 a martedì 20 Agosto 2024, ritorna l’atteso appuntamento con la XVII Edizione di Sera Passaie 2024… a Forino, la bella manifestazione artistico culturale che si tiene da anni nella bella cittadina irpina.

Anche per questa Edizione di Sera Passaie… a Forino nel centro storico di Forino ci saranno 4 serate veramente speciali per far conoscere e valorizzare una parte di Forino e dell’Irpinia poco conosciuta. Presenti tanti artisti di vari generi musicali, arti visive e circo di strada per quattro serate cariche di allegria, ospitalità e tanto colore. Ci saranno vari punti ristoro con comodi posti a sedere, dislocati lungo il percorso del festival, per una bella e gradevole sosta.

Da non perdere il 17, 18, 19 e 20 agosto 2024 gli spettacoli straordinari di gruppi e artisti con l'opportunità di vivere serate indimenticabili all'insegna della musica e del divertimento!

Il programma della edizione di SERA PASSAIE … a Forino 2024

SABATO 17 AGOSTO 2024

Ore 09:00 – Trekking “Celzi di Forino – Vallone di Rorgo, Grotta di San Michele” a cura di “Irpinia Trekking”

Ore 16:00 – III Edizione di “Forino corre in ricordo di Elena” – manifestazione sportiva di solidarietà

Ore 18:30 – Apertura della XVII Edizione di Sera Passaie.. a Forino – saluto e discorso augurale del sindaco

Ore 19:00 – Apertura mostre a Palazzo Caracciolo

Ore 19:30 – Apertura stand gastronomia

Ore 20:00 – Truccabimbi a cura di Smile Animation – Via Risanamento

Ore 20:00 – Tarantella di Montemarano – Itinerante

Ore 21:00 Concerto “Lost Dog” – palco Spiazzo San Francesco

Ore 21:00 Dj Set “Marmy” – palco Spiazzo Laudati

Ore 21:15 e 22:15 Giulio Linguiti – Piazzetta Caracciolo

Ore 21:45 e 22:45 NgiolettJug – Piazzetta Caracciolo

Ore 22:00 Concerto “Terrasonora” – palco centrale Largo Ponte

Ore 00:00 Dj Antonio Imbriano & The Voice Big Wawe

DOMENICA 18 AGOSTO 2024

Ore 08:30 II Edizione del “Memorial Giuseppe Novembre” – sentieri forinesi in mountain bike

Ore 09:00 Trekking “Sentiero Europeo E1 Forino – Grotta di San Michele Monte Faliesi” a cura di “Irpinia Trekking”

Ore 18:00 “Terre Danzanti” Laboratorio gratuito di danze del sud a cura di Milena Acconcia

Ore 19:00 Apertura mostre a Palazzo Caracciolo

Ore 19:30 Apertura stand gastronomia

Ore 20:00 No War Zone – iniziativa benefica di Make Art

Ore 20:00 Tarantella di Montemarano – Itinerante

Ore 21:00 Concerto “The Crossroad” – palco Spiazzo San Francesco

Ore 21:00 Concerto “Kalimma” – palco Spiazzo Laudati

Ore 21:15 e 22:15 Giulio Linguiti – Piazzetta Caracciolo

Ore 21:45 e 22:45 Laulab – Piazzetta Caracciolo

Ore 22:30 Concerto “Kamafei” – palco centrale Largo Ponte

LUNEDI’ 19 AGOSTO 2024

Ore 09:30 Trekking “Santuario di San Nicola (fraz. Castello)” a cura di “Irpinia Trekking”

Ore 16:00 “Terre Danzanti” Laboratorio gratuito di danze del sud a cura di Milena Acconcia

Ore 19:00 Apertura mostre a Palazzo Caracciolo

Ore 19:30 Apertura stand gastronomia

Ore 20:00 Tarantella di Montemarano – Itinerante

Ore 20:00 Truccabimbi a cura di Smile Animation – Via Risanamento

Ore 21:00 Concerto “Relmi Bros” – palco Spiazzo San Francesco

Ore 21:00 Concerto “The Smooch live band” – palco Spiazzo Laudati

Ore 21:15 e 22:15 Lucia la Dea del Fuoco – Piazzetta Caracciolo

Ore 21:45 e 22:45 Laura mille bolle – Piazzetta Caracciolo

Ore 22:00 Concerto “Musici e Cantatori di Carpino” – palco centrale Largo Ponte

MARTEDI’ 20 AGOSTO 2024

Ore 09:30 Trekking “ SP30 parcheggio – Sorgente Mugliano ” a cura di “Irpinia Trekking”

Ore 18:00 Incontro – dibattito: un Gin che parla di Forino tra contenuto e contenitore; Gin Le Mandilè e bottiglia in porcellana di BHUMI

Ore 19:00 Apertura mostre a Palazzo Caracciolo

Ore 19:30 Apertura stand gastronomia

Ore 20:00 Truccabimbi a cura di Smile Animation – Via Risanamento

Ore 20:00 Tarantella di Montemarano – Itinerante

Ore 21:00 Dj Set “Marmy” – palco Spiazzo San Francesco

Ore 21:00 Concerto “Vienteterra” – palco Spiazzo Laudati

Ore 21:15 e 22:15 Annabella Luxury – Piazzetta Caracciolo

Ore 21:45 e 22:45 Borealis Magic Show – Piazzetta Caracciolo

Ore 22:00 Concerto “Tartaglia Aneuro” – palco centrale Largo Ponte

Tutte le info su: www.libertasforino.it

Maggiori informazioni – Sera Passaie a Forino

