Birra in Borgo a Sant’Egidio del Monte Albino (SA)

Anche un concerto di Tony Tammaro nelle cinque serate da non perdere per “Birra in Borgo” a Sant’Egidio del Monte Albino

Anche quest’anno, da venerdì 16 a martedì 20 agosto 2024 a Sant’Egidio del Monte Albino, in provincia di Salerno, si terrà Birra in Borgo una festa della Birra in Piazza Gian Battista Ferrajoli. Una festa che è nata nel 2016 a Sant’Egidio del Monte Albino e che da allora ogni anno si tiene sempre nello splendido scenario del centro storico.

Quest’anno, Birra in Borgo propone una selezione imperdibile di 8 birrifici artigianali, pronti a sorprenderci con le loro creazioni uniche. Ogni birra racconta una storia fatta di passione, territorio e tradizione, e tutte meritano di essere scoperte e assaporate!.

Dalla forza delle montagne alla brezza marina, dalla terra vulcanica alle colline verdi, le nostre birre rappresentano il meglio delle province campane.

A “Birra in Borgo” birra artigianale, piatti tipici locali e anche Tony Tammaro

Nel corso delle serate oltre alla buona birra artigianale a “Birra in Borgo” sarà possibile provare anche tanti piatti tipici locali e buon cibo di strada e ogni sera sarà allietata da eventi musicali. Tante specialità e sapori autentici della zona ma anche Birre senza Glutine e Birra al Miele.

Ogni sera degli eventi musicali da non perdere ed in particolare il 18 agosto la serata sarà ancora più speciale con prima, i fantastici Revolution Band e subito dopo, il mitico Tony Tammaro per cantare a squarciagola con le sue hit leggendarie.

In particolare le Cinque serate straordinarie con musica dal vivo, DJ set e tanto altro sono:

16 agosto: Quisisona band

17 agosto: Skizzekea band

18 agosto: Revolution Band + Tony Tammaro

19 agosto: Margot & Moja Band

20 agosto: Lorenza Marmo Capri Band

Dopo Ferragosto, la festa continua con Birra in Borgo per un’esperienza unica piena di musica, buon cibo e, tanta, tanta birra artigianale.

