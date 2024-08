Festa Medievale a Vairano Patenora, uno dei borghi medievali più belli della Campania

Ph Facebook Pro Loco Vairano Patenora

Una rievocazione storica con musici, giocolieri, mangiafuoco, sbandieratori e arcieri

A Vairano Patenora, in provincia di Caserta, nei giorni di Sabato 10 Agosto dalle ore 20.00 e Domenica 11 Agosto 2024 dalle ore 18.00 torna la Festa Medievale. Un evento che propone due giornate a tema da non perdere per le vie del Borgo Medievale di Vairano Patenora.

Il borgo di Vairano Patenora è uno dei borghi medievali più belli della Campania e la Festa Medievale sarà abbinata alla 18° Rassegna di Cultura Medievale in Terra di Lavoro.

La 18° Festa Medievale e la Rassegna di Cultura Medievale in Terra di Lavoro

La Festa Medievale è organizzata dalla Pro Loco di Vairano Patenora ed è una rievocazione storica, con musici, giocolieri, mangiafuoco, sbandieratori e arcieri ma è anche una grande festa popolare di due giorni che presenta una serie di iniziative fra Spettacoli, Artigianato del Mercato Medievale, Stand gastronomici, Mostre e Folklore.

La festa si sviluppa attorno al Trofeo della Vittoria che vede la competizione tra le quattro Contrade storiche per aggiudicarsi la vittoria, custodendo ed esponendo il trofeo fino al prossimo anno.Ma la festa di due giorni è anche una Rassegna di Cultura Medievale in Terra di Lavoro, proprio per testimoniare la crescente presenza di Artisti e Gruppi che provengono da tutta l’Italia.

Una bella festa che nasce nel 2002 e che la Pro Loco porta avanti con successo da ben 18 anni. Un evento che si tiene nel borgo di Vairano Patenora uno dei borghi medievali più belli della Campania con lo stupendo Castello con 4 torri e un borgo circondato da mura con più di 10 torri poste a circa 30 metri l’una dall’altra.

Durante la festa il Trofeo della Vittoria tra le quattro Contrade di Vairano con i ” Giochi di Contrade “, il ” Torneo Arcieristico ” e il ” Torneo Cavalleresco ” (duello cortese in armatura).

