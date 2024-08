La Frittata dalle 1000 uova nella straordinaria Certosa di Padula: 3 giorni di festa

Ph Facebook Pro Loco Padula

Ritorna a Padula la festa di tre giorni legata ad una rievocazione storica dell’evento del 1535 quando, di ritorno da una guerra, l’Imperatore Carlo V si fermò alla Certosa di Padula e, in suo onore fu preparata una frittata di mille uova

Anche quest’anno tre giorni di grande festa a Padula, nel salernitano, dall’8 al 10 agosto 2024, nella bellissima Certosa di San Lorenzo, con l’evento “Padula in festa per Carlo V” una grande e antica festa del Vallo di Diano che quest’anno è alla sua 27° edizione.

Una festa che è una rievocazione storica di un fatto realmente accaduto: i monaci certosini prepararono nel 1535 all’Imperatore Carlo V, una grande frittata di mille uova. L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Padula, e trae la sua origine da un episodio storico. Carlo V, reduce da una grande battaglia a Tunisi il 4 luglio 1535, tornò in Italia sbarcando a Reggio Calabria e lungo la via del ritorno fece tappa anche a Padula.

L’imperatore giunse il 10 agosto 1535 a Padula, e sostò presso la grande Certosa di San Lorenzo, accolto dai monaci con grandi festeggiamenti, tra cui una grande frittata delle mille uova. Per la festa di questi giorni la gigantesca padella usata per far cuocere e girare la frittata sarà esposta innanzi la Certosa in modo da far ammirare questo grande e particolare congegno meccanico.

Il programma della festa 2024 a Padula per Carlo V

A Padula l’evento “Padula in festa per Carlo V” inizierà il giorno 8 e terminerà il giorno 10 agosto un programma di eventi che inizieranno dalle 20:00 presso la Certosa di Padula. La festa si terrà presso la Corte Esterna della Certosa di San Lorenzo e il giorno 10 agosto, a fine della manifestazione, sarà anche possibile mangiare un panino con la particolare frittata.

Giovedì 8 agosto 2024

Stand gastronomici, musica popolare e teatro

dalle 21 due spettacoli teatrali

dalle 22 – concerto di musica popolare con i Tamorrasia

Venerdì 9 agosto 2024

Stand gastronomici, musica popolare e teatro

dalle 21 due spettacoli teatrali

dalle 22 – concerto di musica popolare con i Stil Novo Band

Sabato 10 agosto 2024

Ore 20 – Corteo storico del gruppo Arcieri

Ore 21 – rievocazione storica “più del vero: la finzione”

Ore 22,30 Preparazione e degustazione della leggendaria Frittata delle mille uova-

Ore 23 – La lunga notte della musica popolare-Concerto dei Picarielli

