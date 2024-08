Osservazione delle Stelle con l’Unione Astrofili Napoletani sulla spiaggia del Lido Gallo

Una serata sotto le stelle con telescopi, pizze e graffe

Venerdì 9 agosto 2024 , dalle 20.30 in poi, al Lido Gallo di Varcaturo, il cielo si aprirà agli appassionati di astronomia e ai curiosi, grazie alla collaborazione con l’Unione Astrofili Napoletani (UAN). Avrai l’opportunità unica di osservare le stelle attraverso telescopi professionali e ascoltare spiegazioni dettagliate dai membri dell’UAN.

L’evento non sarà solo un’occasione per guardare il cielo, ma anche per gustare delizie locali. Potrai assaporare le famose pizze a portafoglio preparate sul momento dalla Pizzeria la vita è bella di Casal di Principe, e le irresistibili graffe calde offerte da Graffam’c – Food & Bakery. Non perdere la musica dal vivo selezionata da Manuel Caruso, che accompagnerà la serata con le migliori tracce per un’atmosfera magica.

Dopo aver cenato, potrai rilassarti sui lettini in spiaggia, disponibili gratuitamente, per continuare l’osservazione delle stelle in comfort totale. È l’occasione perfetta per combinare relax, cultura e divertimento. L’ingresso è gratuito e l’evento è aperto a tutti e adatto a tutte le età. C’è possibilità di parcheggio auto ad 8,00€ e moto 5,00€.

Osservazione delle Stelle con Unione Astrofili Napoletani al Lido Gallo

Quando: Venerdì 9 agosto 2024

Venerdì 9 agosto 2024 Orari: A partire dalle 20:30

A partire dalle 20:30 Dove: Lido Gallo, Via Varcaturo 3, Castel Volturno (CE)

Lido Gallo, Via Varcaturo 3, Castel Volturno (CE) Prezzo biglietto: Ingresso gratuito; Parcheggio auto €8, moto €5

Ingresso gratuito; Parcheggio auto €8, moto €5 Contatti e informazioni: Tel: 081.5096667, messaggio privato su Instagram

